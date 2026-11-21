كشف إسماعيل مرزوق، نائب رئيس القسم الرياضي بجريدة "العرب" القطرية، عن اقتراب إقامة بطولة السوبر المصري في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر يناير المقبل، بعد مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية مع الشركة المسؤولة عن التنظيم.

السوبر المصري

وقال إسماعيل مرزوق، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "المعلومات تؤكد أن الاتجاه أصبح لإقامة السوبر المصري في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر يناير المقبل، بعد مفاوضات عديدة جرت خلال الأيام الماضية مع الشركة المسؤولة عن التنظيم".

وأضاف: "المسؤولون في قطر أبدوا حماسًا كبيرًا لاستضافة السوبر المصري، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم المصرية في الدوحة".

وتابع: "العاصمة القطرية تشهد خلال شهري نوفمبر وديسمبر ويناير العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، من بينها فعاليات كأس العرب والسوبر القطري الإماراتي، وسط رعاية سامية من سمو الأمير تميم بن حمد، ودعم كبير من وزارة الشباب والرياضة القطرية للأندية والفعاليات الرياضية".

وأوضح: "من المنتظر حضور شوقي غريب، الموجود حاليًا مع المنتخب المصري في كأس العالم، إلى جانب وفد من رابطة الأندية المصرية، مع احتمالية حضور أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما تشير المعلومات المتاحة إلى تواجد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة".

واستكمل: "الوفد المصري سيحضر إلى الدوحة لتوقيع اتفاق إقامة بطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية، خلال شهر يناير المقبل".

وعن موقف الأهلي من المشاركة، قال: "موقف الأهلي النهائي من المشاركة لم يُحسم حتى الآن، رغم وجود معلومات تشير إلى مشاركته في البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "سيتم الإعلان عن تفاصيل استضافة السوبر المصري في قطر خلال مؤتمر صحفي كبير، بحضور مسؤولي الاتحادين المصري والقطري ومندوبي الأندية المشاركة".