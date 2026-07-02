اليونان والهند تبحثان تطورات التجارة العالمية والعلاقات التجارية

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أجرى وزير المالية اليوناني رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، محادثات ثنائية مع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال في أثينا.

وركز الاجتماع على تطورات التجارة العالمية والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند، وتعميق الروابط الاقتصادية بين اليونان والهند، بالإضافة إلى الآفاق الاستراتيجية للتعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان أن إعادة تشكيل التجارة العالمية الجارية تجعل من الضروري بناء سلاسل إمداد مرنة، وخطوط تجارية موثوقة، فضلا عن شراكات اقتصادية أقوى تدعم الاستقرار والنمو.

كما بحثا سبل التعاون المحتملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والزراعة والغذاء والطاقة والسياحة، وحركة العمالة الماهرة.

وشملت المناقشات فرصا استثمارية جديدة، حيث تعد اليونان بوابة طبيعية للشركات الهندية إلى السوق الأوروبية، بينما توصف الهند بأنها واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم.



