الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة والرطبة حتى هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن خلال هذه الأيام نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في قيم درجات الحرارة، وارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية “الحكاية”، أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 85% في القاهرة الكبرى، و 95% في المحافظات الساحلية.

نسب الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية الإسبوع القادم

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة حتى نهاية الإسبوع القادم، خاصة أنه نحن في ذروة فصل الصيف، على الرغم من أن درجات الحرارة في القاهرة تسجل 35 و 36 درجة مئوية.