حسام حسن: اللاعبون جاهزون لمواجهة الأرجنتين.. واعتدنا التعامل مع ضغط المباريات

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية لاعبيه لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت بين المباريات لم يؤثر على استعدادات الفريق.

وقال حسام حسن إن الوقت الفاصل بين المباراتين كان قصيرًا، كما أُلغي أحد التدريبات بسبب العاصفة، إلا أن الجهاز الفني نجح في التعامل مع الظروف، موضحًا أن المنتخب اعتاد خوض مباريات متتالية منذ فترة الإعداد التي سبقت كأس العالم، حيث تم تجهيز اللاعبين بدنيًا لتحمل ضغط المنافسات.

وأضاف المدير الفني أن اللاعبين تحملوا المسؤولية بشكل كبير، ويدركون أهمية المرحلة الحالية، مؤكدًا أنهم مستعدون لمواجهة مختلف الظروف من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

وشدد حسام حسن على احترامه الكامل للمنتخب الأرجنتيني، لكنه أوضح أن تركيز الجهاز الفني ينصب على أداء المنتخب المصري وما يجب تقديمه داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق خاض يومين من التدريبات الجيدة، وأنه راضٍ عن مستوى الاستعداد رغم ضيق الوقت قبل مواجهة كبيرة بحجم مباراة الأرجنتين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين، قائلًا: «أطمئن الجماهير بأن اللاعبين سيكونون جاهزين للمباراة».