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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تراجع 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

سعر الذهب اليوم يشهد حالة من الاستقرار في السوق خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، بعدما سجل المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا في بداية الأسبوع، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمتعاملين لتحركات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب متابعة تطورات سعر صرف الدولار وتأثيرها على سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويواصل سعر الذهب اليوم جذب اهتمام المواطنين والراغبين في الاستثمار، خاصة بعد انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه خلال الأيام الثلاثة الماضية، في حين فقد الجنيه الذهب نحو 800 جنيه، ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية عند المستويات التي سجلها خلال منتصف اليوم، دون تغييرات كبيرة، وجاءت أسعار البيع في محلات الصاغة على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 24: 6697 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: 5860 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18: 5022 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: 46880 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة الهدوء النسبي داخل السوق المحلية، في انتظار أي مستجدات قد تؤثر على حركة البيع والشراء خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الأكثر تداولًا

يظل سعر الذهب اليوم لعيار 21 الأكثر بحثًا بين المواطنين، باعتباره العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5860 جنيهًا للبيع، ليستقر عند هذا المستوى بعد موجة تراجع شهدها خلال الأيام الماضية، حيث انخفض بنحو 100 جنيه مقارنة بالأسعار التي سجلها قبل ثلاثة أيام فقط.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن هذا التراجع دفع بعض المواطنين إلى العودة للشراء، خاصة من يرغبون في الاستثمار طويل الأجل أو شراء المشغولات الذهبية.

الجنيه الذهب يخسر 800 جنيه

شهد سعر الذهب اليوم انخفاضًا واضحًا في قيمة الجنيه الذهب، الذي سجل 46880 جنيهًا للبيع، بعدما فقد نحو 800 جنيه خلال ثلاثة أيام.

ويعكس هذا التراجع ارتباط الجنيه الذهب المباشر بسعر جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل العنصر الأساسي في تحديد قيمته داخل السوق.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر أدوات الاستثمار طلبًا بين المواطنين، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

لماذا استقرت أسعار الذهب؟

بحسب تحليل منصة "جولد بيليون"، يتحرك سعر الذهب اليوم داخل نطاق عرضي محدود، بعد انتهاء موجة الصعود الأخيرة التي أنهت سلسلة من سبعة أسابيع متتالية من التراجع.

ورغم محاولات الأسعار تجاوز مستوى 5900 جنيه لعيار 21، فإنها لم تتمكن من الاستقرار أعلى هذا المستوى، لتعود إلى التداول دونه، في محاولة لتكوين قاعدة سعرية جديدة قد تدعم أي ارتفاعات مستقبلية.

ويرى محللون أن السوق يمر حاليًا بمرحلة ترقب، في انتظار ظهور محفزات جديدة تدفع الأسعار إلى الصعود أو الهبوط.

الدولار يواصل التأثير على أسعار الذهب

يظل سعر الذهب اليوم مرتبطًا بصورة كبيرة بحركة الدولار داخل السوق، إلى جانب أسعار الأوقية في البورصات العالمية.

ومع استقرار سعر صرف الدولار بالقرب من مستوى 49 جنيهًا، تراجعت الضغوط التي كانت تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، وهو ما ساهم في استقرار السوق خلال تعاملات اليوم.

كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري لعب دورًا مهمًا في استقرار سوق الصرف، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حركة الذهب.

الاستثمارات الأجنبية تدعم استقرار السوق

ساهمت عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية في تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، بعدما بلغت نحو 8.1 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي.

كما عزز الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة من ثقة المستثمرين، وهو ما يمهد للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، الأمر الذي يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي ويؤثر بصورة غير مباشرة على حركة الذهب.

ما العوامل التي تحدد سعر الذهب اليوم؟

يتأثر سعر الذهب اليوم بعدد من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها:

  • أسعار الأوقية في الأسواق العالمية.
  • تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه.
  • قرارات الفائدة الأمريكية.
  • معدلات التضخم العالمية.
  • حجم الطلب على الذهب داخل السوق المحلية.
  • التوترات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

ويؤكد خبراء أسواق المال أن أي تغير في هذه العوامل ينعكس سريعًا على أسعار الذهب في مصر.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن يظل سعر الذهب اليوم عرضة للتذبذب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد مستقبل أسعار الفائدة.

كما ستظل تحركات الأوقية العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في السوق المحلية، إلى جانب تطورات سعر الدولار، وهو ما يجعل أسعار الذهب مرشحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

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