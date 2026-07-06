عمرو أديب : العالم العربي من المحيط إلى الخليج يترقب مواجهة مصر والأرجنتين

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المنتخب المصري لا يمثل مصر وحدها في مواجهة الغد أمام الأرجنتين، بل يحظى بدعم جماهيري عربي واسع، مشيرًا إلى أن العالم العربي، من المحيط إلى الخليج، يترقب هذه المباراة بكل شغف، في ظل الأداء المميز الذي قدمه الفراعنة خلال مشوارهم في البطولة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حالة الترقب والاهتمام بالمباراة تجاوزت حدود مصر، حيث يتابعها ملايين المشجعين العرب الذين يعلقون آمالًا كبيرة على المنتخب المصري لتحقيق إنجاز جديد أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

حجم الزخم الجماهيري

وتابع أنه أرى أن مواجهة الغد ستكون الحدث الرياضي الأبرز، وأتوقع أن تحقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ مباريات المنتخب المصري، نظرًا لأهمية اللقاء، وقوة المنافس، وحجم الزخم الجماهيري والإعلامي الكبير الذي يحيط بالمباراة داخل مصر وخارجها.