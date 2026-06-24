مفاجأة لعشاقها.. BMW تعيد الدفع الخلفي مع سيارة i1 الكهربائية

تستعد شركة (BMW) الألمانية لتوسيع عائلتها الكهربائية المستقبلية المعروفة باسم (Neue Klasse)؛ حيث تشير التقارير اللوجستية والتوثيقية لعام 2026 إلى أن الطراز الأصغر القادم، والذي سيتوفر كسيارة هاتشباك مدمجة تحمل اسم "i1" مؤقتًا، سيعيد صياغة الهوية الرياضية للفئة الأولى عبر إعادة نظام الدفع الخلفي (RWD) الكلاسيكي.

وتمثل هذه الخطوة مفاجأة سارة لعشاق القيادة الديناميكية بعد سنوات من اعتماد الفئات الصغيرة على منصات الدفع الأمامي المشتركة مع سيارات ميني.

معمارية مزدوجة: الكهرباء بالخلف والوقود بالأمام

أكدت التحليلات الهندسية أن الجيل القادم من الفئة الأولى سيعتمد على استراتيجية المنصات المنفصلة تداركًا لمتطلبات المستهلكين. وبينما ستستمر نسخ الاحتراق الداخلي (البنزين والهجين) ماديًا في استخدام منصة "UKL2" الحالية ذات الدفع الأمامي، ستنتقل سيارة i1 الكهربائية الخالصة بالكامل إلى معمارية الجيل السادس (Gen6) من "Neue Klasse" المصممة هندسيًا لتكون ذات دفع خلفي قياسي، مع إتاحة خيار الدفع الكلي "xDrive" عبر محركين كهربائيين للفئات الرياضية العليا.

مصنع لايبزيج يستعد لإنتاج "الهوت هاتش" الأقوى تاريخيًا

تتأهب خطوط التجميع اللوجستية في مصنع "لايبزيغ" (Leipzig) بألمانيا لإعادة التهيئة لاستقبال الموديلات الجديدة.

وتشير التوقعات برمجِيًا إلى أن طراز i1 القياسي سينتج قوة متميزة تصل إلى 322 حصانًا (حوالي 240 كيلوواط) عبر المحرك الخلفي المنفرد، مع احتمالية طرح نسخة خارقة تحمل شعار قسم "M" الرياضي بقوة تقارب 463 حصانًا بالاعتماد على الدفع الرباعي المستقل، ما يجعلها أقوى سيارة هاتشباك صغيرة في تاريخ الصانع البافاري.

قمرة قيادة رقمية وحرمان متوقع للسوق الأمريكية

ستحصل السيارة المدمجة الجديدة ماديًا على الحزمة التكنولوجية الكاملة المستعارة من شقيقاتها الكبار "iX3" و"i3"؛ إذ ستزود الكابينة بشاشة عرض iDrive البانورامية الممتدة (Panoramic iDrive) على طول الزجاج الأمامي، مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي "AI Superbrains" لإدارة الأداء والسلامة.

ورغم هذه المزايا الاستثمارية، تشير الأنباء التوثيقية لعام 2026 إلى أن "بي إم دبليو" تعتزم تخصيص هذه الهاتشباك للأسواق الأوروبية والعالمية التي تشهد طلبًا مرتفعًا على هذه الفئة، مع استبعاد طرحها رسميًا في صالات العرض الأمريكية التي تفضل سيارات الكروس أوفر والسيدان الأكبر حجمًا.