قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
اليونان.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزيرة كارباثوس
الوزراء: بعد 30 يونيو.. الصحة من تغطية طبية محدودة لتأمين صحي شامل
ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وإيران بكأس العالم 2026؟.. شوف رأي الجمهور
موقف مصطفى شوبير من عروض الاحتراف بعد التألق فى المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لعشاقها.. BMW تعيد الدفع الخلفي مع سيارة i1 الكهربائية

BMW i1 الكهربائية
BMW i1 الكهربائية
عزة عاطف

تستعد شركة (BMW) الألمانية لتوسيع عائلتها الكهربائية المستقبلية المعروفة باسم (Neue Klasse)؛ حيث تشير التقارير اللوجستية والتوثيقية لعام 2026 إلى أن الطراز الأصغر القادم، والذي سيتوفر كسيارة هاتشباك مدمجة تحمل اسم "i1" مؤقتًا، سيعيد صياغة الهوية الرياضية للفئة الأولى عبر إعادة نظام الدفع الخلفي (RWD) الكلاسيكي. 

وتمثل هذه الخطوة مفاجأة سارة لعشاق القيادة الديناميكية بعد سنوات من اعتماد الفئات الصغيرة على منصات الدفع الأمامي المشتركة مع سيارات ميني.

معمارية مزدوجة: الكهرباء بالخلف والوقود بالأمام

أكدت التحليلات الهندسية أن الجيل القادم من الفئة الأولى سيعتمد على استراتيجية المنصات المنفصلة تداركًا لمتطلبات المستهلكين. وبينما ستستمر نسخ الاحتراق الداخلي (البنزين والهجين) ماديًا في استخدام منصة "UKL2" الحالية ذات الدفع الأمامي، ستنتقل سيارة i1 الكهربائية الخالصة بالكامل إلى معمارية الجيل السادس (Gen6) من "Neue Klasse" المصممة هندسيًا لتكون ذات دفع خلفي قياسي، مع إتاحة خيار الدفع الكلي "xDrive" عبر محركين كهربائيين للفئات الرياضية العليا.

مصنع لايبزيج يستعد لإنتاج "الهوت هاتش" الأقوى تاريخيًا

تتأهب خطوط التجميع اللوجستية في مصنع "لايبزيغ" (Leipzig) بألمانيا لإعادة التهيئة لاستقبال الموديلات الجديدة. 

وتشير التوقعات برمجِيًا إلى أن طراز i1 القياسي سينتج قوة متميزة تصل إلى 322 حصانًا (حوالي 240 كيلوواط) عبر المحرك الخلفي المنفرد، مع احتمالية طرح نسخة خارقة تحمل شعار قسم "M" الرياضي بقوة تقارب 463 حصانًا بالاعتماد على الدفع الرباعي المستقل، ما يجعلها أقوى سيارة هاتشباك صغيرة في تاريخ الصانع البافاري.

قمرة قيادة رقمية وحرمان متوقع للسوق الأمريكية

ستحصل السيارة المدمجة الجديدة ماديًا على الحزمة التكنولوجية الكاملة المستعارة من شقيقاتها الكبار "iX3" و"i3"؛ إذ ستزود الكابينة بشاشة عرض iDrive البانورامية الممتدة (Panoramic iDrive) على طول الزجاج الأمامي، مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي "AI Superbrains" لإدارة الأداء والسلامة. 

ورغم هذه المزايا الاستثمارية، تشير الأنباء التوثيقية لعام 2026 إلى أن "بي إم دبليو" تعتزم تخصيص هذه الهاتشباك للأسواق الأوروبية والعالمية التي تشهد طلبًا مرتفعًا على هذه الفئة، مع استبعاد طرحها رسميًا في صالات العرض الأمريكية التي تفضل سيارات الكروس أوفر والسيدان الأكبر حجمًا.

مواصفات BMW i1 الكهربائية أسعار بي إم دبليو Neue Klasse سعر BMW i3 موديل 2026 بطاريات بي إم دبليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

ترشيحاتنا

يوم عاشوراء

فتاوى وأحكام.. هل يجوز صيام عاشوراء بنية قضاء يوم من رمضان والتطوّع.. هل يجوز ترك صيام يوم تاسوعاء.. هل يجب تبييت النية قبل صيام يوم عاشوراء

وكيل الأزهر يفتتح وحدة الدعوة الإلكترونية بمجمع البحوث الإسلامية

وكيل الأزهر يفتتح وحدة الدعوة الإلكترونية بمجمع البحوث الإسلامية.. صور

جامعة العاصمة

مؤشر الفتوى: 38% من طلاب جامعة العاصمة تعرضوا لفتاوى مضللة

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد