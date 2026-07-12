شيرى اريزو 6 جي تي 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 ، وتنتمي اريزو 6 جي تي لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تأتى سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4691 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1493 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تحصل سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

زودت سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تمتلك سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 بها، ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها نوافذ كهربائية .

سعر شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 60 ألف جنيه .