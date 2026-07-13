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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط
النفط
أمل مجدى
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شهدت أسعار النفط العالمية قفزة وارتفاعًا بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف الأسواق بشأن احتمالات اضطراب الإمدادات العالمية من الخام.

ووفقا لـ رويترز، سجل سعر خام النفط الأميركي نحو 78 دولارا للبرميل ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وسط حالة من الحذر بشأن تأثيرها على حركة إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي دفع الأسعار إلى مواصلة الصعود.

ارتفاع خام برنت وتكساس 

شهد خام برنت خلال تعاملاته الأسيوية ارتفاع بنحو 3%؛ ليصل إلى 78 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% ليسجل 79 دولارا للبرميل.

ويعكس الارتفاع حالة القلق التي تسيطر على الأسواق، مع زيادة احتمالات تعرض الإمدادات النفطية لأي اضطرابات إذا استمرت أزمة الحرب الإيرانية الأمريكية في التصاعد.

وإعلان إيران غلق مضيق هرمز جعله واجهة اهتمام الأسواق العالمية ، في حين أكدت الولايات المتحدة أنّ حركة الملاحة لا تزال مستمرة وأنّ الممر البحري مفتوح أمام السفن.

البترول النفط الغاز خام برنت خام تكساس

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