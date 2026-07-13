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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ أوائل التعليم التجاري على مستوى الجمهورية.. ويشيد بجهود المنظومة التعليمية وأولياء الأمور

أوائل التعليم التجاري على مستوى الجمهورية بالفيوم
أوائل التعليم التجاري على مستوى الجمهورية بالفيوم
المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قدم الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خالص التهاني القلبية لبناته من طالبات التعليم الفني التجاري بالمحافظة، بعد تحقيقهن مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في امتحانات دبلوم التعليم الفني التجاري للعام الدراسي 2025/2026، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء الفيوم وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الريادة في مجال التعليم على مستوى الجمهورية.

وأكد "غنيم" أن المرحلة المقبلة في مسيرتهن التعليمية تتطلب مواصلة الاجتهاد والمثابرة، ليكون هذا الإنجاز بداية لمسيرة حافلة من النجاحات والإنجازات، متمنياً لهن مستقبلاً مشرقاً يليق بما حققنه من تميز.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هذا التفوق يعكس حجم الجهد والإصرار الذي بذلته الطالبات وأولياء أمورهن، مشيداً بالدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بالفيوم بقيادة الدكتور خالد قبيصي مدير المديرية، وكافة القائمين على العملية التعليمية من معلمين وإداريين، لما بذلوه من جهود مخلصة في توفير بيئة تعليمية محفزة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز. كما وجه محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأولياء أمور الطالبات، مؤكداً أنهم كانوا الشريك الأساسي في رحلة التفوق، بما قدموه من دعم ومساندة لأبنائهم حتي الوصول إلي هذه المكانة المتميزة على مستوى الجمهورية.

ولفت المحافظ، إلى اهتمام الدولة المصرية برعاية المتفوقين والنابغين في مختلف المجالات. مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للتعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، داعياً جميع الطلاب المتفوقين إلى مواصلة مسيرة النجاح والإبداع، وتسخير قدراتهم لخدمة الوطن والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لمصر.

من جانبه، أشار الدكتور خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إلى حصول الطالبة منى محمود عبدالرازق أحمد، على المركز الأول على مستوي محافظة الفيوم، والثاني على مستوي الجمهورية، في دبلوم التعليم الفني التجاري بمجموع 597 درجة من 600 بنسبة 99,5%، وحصلت الطالبة إسراء شعبان إبراهيم سعيد، على المركز الثاني على مستوى المحافظة، والسادس على مستوى الجمهورية بمحموع 595 درجة بنسبة 99,17%، كما حصلت الطالبة مرفت أدهم درغام شعبان، على المركز الثاني على مستوى المحافظة مكرر، والسادس على مستوى الجمهورية مكرر، بمجموع 595 درجة بنسبة 99,17%، موضحاً أن الطالبات الثلاثة ببرنامج "كاتب حسابات" بمدرسة الفيوم التجارية بنات، معرباً عن خالص تهنئته لجميع الطالبات المتفوقات، ومتمنياً  لهن المزيد من التفوق والنجاح.

محافظ الفيوم أوائل التعليم التجاري الفيوم المركز الأول على مستوي محافظة الفيوم

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