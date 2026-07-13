جولة ميدانية لرئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بموانئ طابا ونويبع وشرم الشيخ لتسريع المشروعات ورفع كفاءة التشغيل

أجرى اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، جولة ميدانية شملت موانئ طابا ونويبع وشرم الشيخ، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من انتظام التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير الموانئ.

واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد ميناء طابا، حيث تابع أعمال الإنشاءات والمشروعات الجارية، واطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

ووجّه بسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول بالميناء إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للميناء.

وخلال جولته بمينائي نويبع وشرم الشيخ، تابع انتظام حركة التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للركاب والسفن، واطمأن على جاهزية الأرصفة والمرافق، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير الأداء، وتيسير الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، بما يحقق أعلى معدلات الجودة ويرفع كفاءة منظومة التشغيل.

وأكد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها الطموحة لتطوير موانئها وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصناعة والنقل، بما يعزز قدرة الموانئ على دعم حركة التجارة والسياحة، ويرسخ مكانة موانئ البحر الأحمر كمراكز إقليمية رائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.