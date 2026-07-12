ماذا يحدث إذا توقفت عن القهوة فجأة

يرغب بعض الأشخاص في التخلص من ادمان القهوة والكافيين بشكل كامل مما يدفعهم للتوقف عنهما بشكل مفاجئ.

ويؤدي التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين والقهوة إلى ظهور أعراض انسحابية ، حيث يتكيف الجسم مع هذه الأعراض.

تبدأ هذه الأعراض عادةً خلال 12 إلى 24 ساعة من آخر فنجان قهوة (أو أي مصدر آخر للكافيين).

ووفقا لموقع very well health تشمل أعراض انسحاب الكافيين والقهوة ما يلي:

تعب

صداع

سرعة الانفعال

انخفاض الدافعية

صعوبة في التركيز

اضطراب المزاج

الشعور بقلة التواصل الاجتماعي

غثيان

ألم في العضلات

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا

لا يوجد نمط واضح لارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أثناء التوقف عن تناول الكافيين و مع ذلك، إذا كان لديك تاريخ مرضي لارتفاع ضغط الدم، فقد يكون من المفيد استشارة طبيبك وبعض هذه الأعراض، مثل الصداع والتعب، تتشابه مع أعراض ارتفاع ضغط الدم .

إن تقليل استهلاك الكافيين تدريجياً، بدلاً من التوقف عنه فجأة، يقلل من احتمالية ظهور أعراض الانسحاب كما أن تناول مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية، والراحة، وشرب كميات وافرة من الماء، كلها أمور قد تساعدك.