الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان فجر اليوم الأربعاء، بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.