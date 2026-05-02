من السب إلى التنمر.. 6 اتهامات تواجه تيك توكر في قضية المطرب عمر كمال

في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر بدر عياد إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال في واقعة قيل إنها تطورت عبر منصات السوشيال ميديا إلى حملات متبادلة من الاتهامات.

المطرب الشعبي عمر كمال

في السطور التالية، نرصد 6 اتهامهات موجهة للمتهم بسب وقذف المطرب الشعبي عمر كمال.

وجهت النيابة العامة للمتهم ستة اتهامات منها السب والقذف والتشهير والتنمر وإرسال رسائل بكثافة للمجنى عليه دون رضاه ونشر أخبار كاذبة عن المجنى علية وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد ارتكاب جرائم وهى الاتهامات التى تشكل جرا ئم بالمواد ٣٠٢ /١ و ٣٠٣ /١ و ٣٠٦ مكرر و٣٠٩ مكرر ١ -٢ من قانون العقوبات والمواد ١ و ١٢ و١٣ و٢٥ و٢٧ و٢٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والمواد ١و ٢ و٧٦ من القانون رقم ١٠لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة وجهت للمتهم عدة اتهامات، من بينها السب والقذف، والتشهير، والتنمر، وإرسال رسائل متكررة للمجني عليه دون رضاه.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، إلى جانب مخالفة أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

كان عمر كمال قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، اتهم فيه المتهم بسبه والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.