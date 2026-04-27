حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
بحكم من المحكمة الاقتصادية.. براءة الفنانة غادة إبراهيم من تهمة سب وقذف بوسي شلبي

علا محمد

نشرت الفنانة غادة إبراهيم حكمًا قضائيًا صادرًا من المحكمة الاقتصادية، يقضي ببراءتها في قضية “السب والقذف” رقم 5569 لسنة 2026 جنح اقتصادية، بعد فترة من الجدل حول الاتهامات الموجهة إليها من الإعلامية بوسي شلبي.

وفي أول تعليق لها بعد صدور الحكم، نشرت غادة إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة قوية، استهلتها بآية قرآنية:“وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”، معبرة عن امتنانها لقضاء مصر وثقتها في العدالة.

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم في منشورها أن ما تعرضت له لم يكن مجرد خلاف عابر، بل محاولة استهداف وتشويه، على حد وصفها، مؤكدة أن القضية كانت مرفوعة من قبل شخصية “باحثة عن الشهرة وساعية للتريند”.

وتابعت أن التحقيقات انتهت إلى ما وصفته بـ“كشف فبركة الاتهامات وتفنيد كافة الادعاءات”، مشيرة إلى أنها تمسكت منذ البداية بثقتها في القانون ولم تنجرف وراء ما أُثير حولها.

كما وجهت غادة إبراهيم الشكر لفريق دفاعها القانوني، المستشارين محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو عبد السلام، الذين تولوا متابعة القضية والدفاع عنها أمام جهات التحقيق.

واختتمت تعليقها بعبارة:“ربنا جميل في أخذ الحق.. الحمد لله”.

في سياق فني، كانت غادة إبراهيم قد شاركت في دراما رمضان المنقضي من خلال مسلسل “المتر سمير”، حيث قدمت ظهورًا لافتًا ضمن إطار كوميدي اجتماعي، ولفت أداؤها أنظار الجمهور الذي أشاد بحضورها وخفة ظلها على الشاشة.

وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه حول “سمير زغلول” الذي يجسد شخصيته النجم كريم محمود عبد العزيز، وهو محامٍ ذكي يتولى حل مشكلات الآخرين، لكنه يواجه في المقابل أزمات شخصية معقدة بعد انفصاله عن زوجته، لتتطور الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما اليومية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن، سارة عبد الرحمن، سلوى خطاب، ميمي جمال، رحاب الجمل، إسلام إبراهيم، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ممدوح متولي وفاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي.

وعلى الصعيد الفني، شاركت غادة إبراهيم مؤخرًا في مسلسل “إعلام وراثة”، ومن المقرر استكمال تصويره خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف، وسط ترقب لعرضه ضمن الأعمال الدرامية القادمة، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي تناقش قضايا إعلامية في إطار درامي مشوق.

كما حققت الفنانة غادة إبراهيم تفاعلًا واسعًا بعد ظهورها في حلقة برنامج “الكاميرا الخفية” مع الفنان تميم يونس، وحققت حالة من الجدل والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشارها بشكل كبير وتداولها على نطاق واسع بين الجمهور.

