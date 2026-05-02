بالســ.لاح الأبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بإستخدام سلاح أبيض بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 25 فبراير المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، طرف ثان (كهربائى – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) لخلافات بينهما حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزة الطرف الأول دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الأول (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.