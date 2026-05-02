الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مصنع نشارة بالسنطة دون إصابات| صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية مساء اليوم من إخماد حريق هائلا في مصنع نشارة أخشاب بمركز السنطة بسبب ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمصنع نشارة أخشاب بنطاق دائرة المركز.

حريق مصنع نشارة خشب

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد الحريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.