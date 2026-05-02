اندلاع حريق بأشجار خلف مبنى محافظة الجيزة بالهرم.. والإطفاء تتدخل للسيطرة



اندلع حريق في أشجار وحشائش جافة داخل قطعة أرض فضاء مهجورة خلف مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم، ما تسبب في حالة من القلق بين سكان المنطقة والمارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وبدأت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.



وحاول عدد من الأهالي التدخل بشكل مبدئي للسيطرة على الحريق باستخدام وسائل بدائية لحين وصول قوات الإطفاء.



وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحريق اندلع في مخلفات وأشجار جافة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.



وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال الإطفاء والتبريد، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وبيان أسباب الحريق.