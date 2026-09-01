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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي.. هل يمكن لثقب القلب بالطفولة أن يتحول لخطر في الكبر؟

ياسمين ابنة نجلاء فتحي
ياسمين ابنة نجلاء فتحي
أسماء عبد الحفيظ

أثارت وفاة ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، عن عمر 44 عامًا، حالة من الحزن والتساؤلات، خاصة مع تداول معلومات عن إصابتها في طفولتها بـ«ثقب في القلب»، وقيل وقتها إن الأطباء أخبروا أسرتها بإمكانية أن يُغلق الثقب تلقائيًا مع النمو.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة أمل محمد، استشاري القلب والأوعية الدموية، من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصطلح «ثقب القلب» لا يشير إلى حالة واحدة، وإنما توجد أنواع مختلفة من العيوب الخلقية بالقلب، وتختلف خطورتها من شخص لآخر وفقًا لنوع الثقب وحجمه ومكانه وتأثيره على وظائف القلب.

هل يمكن أن يغلق ثقب القلب تلقائيًا؟

قالت محمد إن بعض أنواع الثقوب القلبية، خاصة الصغيرة منها لدى الأطفال، يمكن أن تُغلق تلقائيًا مع النمو، ولذلك قد يكتفي الطبيب في بعض الحالات بالمتابعة الدورية وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من تطور الحالة.

وأضافت أن قرار الانتظار أو التدخل الطبي لا يُتخذ بناءً على وجود «ثقب» فقط، وإنما يعتمد على تفاصيل الحالة ونتائج الفحوص، خاصة أشعة الإيكو على القلب.

هل إغلاق الثقب يعني انتهاء المشكلة تمامًا؟

أوضحت استشاري القلب والأوعية الدموية أن إغلاق الثقب تلقائيًا يُعد أمرًا مطمئنًا في الحالات التي يحدث فيها ذلك، لكن تحديد انتهاء المتابعة من عدمه يعتمد على نوع العيب الذي كان موجودًا في الأساس، وما إذا كان قد أغلق بالفعل بصورة كاملة أم لا.

وأكدت أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم عيوب بسيطة لا تسبب أعراضًا طوال حياتهم، بينما تحتاج حالات أخرى إلى متابعة طويلة المدى.

متى يمكن أن تظهر مضاعفات في الكبر؟

و أشارت محمد إلى أن بعض عيوب القلب الخلقية، إذا استمرت ولم تتم متابعتها بالشكل المناسب، قد تؤدي بمرور السنوات إلى مضاعفات تختلف بحسب نوع العيب، ومن بينها اضطرابات ضربات القلب أو تأثيرات على حجرات القلب أو ارتفاع الضغط في الشرايين الرئوية في بعض الحالات.

ولذلك، فإن وجود تاريخ مرضي لثقب القلب في الطفولة يستدعي معرفة التشخيص السابق، خاصة إذا لم تكن الأسرة أو الشخص يعرف ما إذا كان الثقب قد أغلق بالفعل.

هل الزواج والحمل والإنجاب يمثل خطرًا؟

و أكدت استشاري القلب والأوعية الدموية أن وجود ثقب في القلب لا يعني تلقائيًا عدم القدرة على الزواج أو الحمل والإنجاب، إذ تستطيع كثير من السيدات المصابات بعيوب قلبية بسيطة ممارسة حياتهن بصورة طبيعية.

لكنها شددت على أهمية تقييم الحالة قبل الحمل، خصوصًا إذا كان الثقب لا يزال موجودًا أو كانت هناك مشكلة أخرى في القلب، لأن الحمل يسبب زيادة طبيعية في حجم الدم ومجهود القلب.

وبناءً على نوع الحالة، قد تحتاج بعض السيدات إلى متابعة أكثر دقة أثناء الحمل.

هل ثقب القلب يسبب السكتة القلبية؟

وحذرت محمد من الربط المباشر بين وجود ثقب في القلب وحدوث السكتة القلبية، موضحة أن هناك أنواعًا مختلفة من أمراض القلب ولكل منها مضاعفاتها المحتملة.

كما أن مصطلح «السكتة القلبية» يختلف عن «السكتة الدماغية»، ولذلك لا يمكن اعتبار وجود ثقب في القلب وحده دليلًا على أنه سبب وفاة شخص ما.

وبالنسبة إلى وفاة ياسمين ابنة الفنانة نجلاء فتحي، فلا يمكن الجزم بأن ثقب القلب الذي عانت منه في طفولتها كان سببًا في وفاتها إلا بناءً على معلومات أو تقرير طبي موثوق يؤكد ذلك.

أعراض تستدعي فحص القلب

ونصحت استشاري القلب والأوعية الدموية بعدم تجاهل بعض الأعراض التي قد تظهر لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي متعلق بالقلب، ومنها:

  • ضيق التنفس غير المعتاد.
  • خفقان القلب أو عدم انتظام ضرباته.
  • الدوخة المتكررة أو الإغماء.
  • الإرهاق الشديد دون سبب واضح.
  • ألم أو ضغط في الصدر.
  • تورم القدمين أو الساقين.
  • انخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني المعتاد.

وشددت على أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود ثقب في القلب أو حدوث مضاعفات بسببه، لكنها تستدعي تقييمًا طبيًا للوصول إلى السبب الحقيقي.

هل يحتاج من كان لديه ثقب في القلب إلى فحص بعد سنوات؟

و اختتمت محمد بالتأكيد على أهمية معرفة نوع الثقب الذي تم تشخيصه في مرحلة الطفولة، وما إذا كان قد أغلق تلقائيًا بالفعل، خاصة إذا مرت سنوات طويلة دون متابعة.

وقد يطلب طبيب القلب إجراء فحص الإيكو أو بعض الفحوص الأخرى وفقًا للتاريخ المرضي والأعراض الحالية.

وتظل القاعدة الأهم هي أن ثقب القلب ليس تشخيصًا واحدًا، ولا يعني بالضرورة الإصابة بمشكلة خطيرة في المستقبل، لكن معرفة نوع العيب ومتابعته بالشكل الصحيح يساعدان على الاطمئنان واكتشاف أي مضاعفات مبكرًا.

ياسمين ابنة نجلاء فتحي توفت ابنة نجلاء فتحي ثقب بالقلب وفاة ابنة نجلاء فتحي

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