رفع كفاءة العاملين وسد العجز.. تحركات جديدة لتطوير العمل بوزارة الزراعة

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك، ودراسة عدد من الملفات الإدارية والتنفيذية المستهدفة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء المؤسسي بقطاعات الوزارة المختلفة. وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والجهاز.

تناول اللقاء مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لوزارة الزراعة، بما يتواكب مع رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحديث آليات الخدمة المقدمة للمواطنين والمزارعين بكافة المحافظات.

وشدد وزير الزراعة على أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة، ودعمها بالبرامج التدريبية المتخصصة للتأقلم مع متطلبات التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب استكمال إجراءات سد العجز في التخصصات الفنية والدقيقة بقطاعات الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية، لضمان استمرار الدعم الميداني وحماية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الجهاز على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لوزارة الزراعة، وتوفير الحلول التنفيذية للتغلب على التحديات الإدارية، بما يسهم في الإسراع ببرامج التنمية الزراعية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

تطرق الاجتماع كذلك إلى وضع آليات دقيقة لمتابعة خطط تدريب العاملين وتأهيلهم، والتنسيق المشترك لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية بما ينعكس مباشرة على خدمة المزارع المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.