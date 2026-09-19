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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: إنشاء المرصد الإقليمى لسوق العمل يمثل أداة فعالة لرصد المتغيرات

المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان
المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان
أ ش أ

 أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على أهمية إنشاء المرصد الإقليمى لسوق العمل بمحافظة أسوان، لما يمثله من أداة فعالة لرصد المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل، وتحليل البيانات والمؤشرات، وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة والمهارات والتخصصات المطلوبة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان الاجتماع الأول للمرصد الإقليمى لسوق العمل، والذى يمثل انطلاقة جديدة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على التخطيط العلمى، وتحليل البيانات، واستشراف احتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ووزارة العمل؟.

ودعا محافظ أسوان إلى التركيز من خلال المرصد على دعم قطاع اللوجستيات وتنمية الصناعات، وخاصة الصناعات التحويلية، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة، وهو ما يتكامل مع مستهدفات استراتيجية أسوان للعمل الأهلي في محاورها المختلفة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية التوسع فى الاستغلال الأمثل للمقومات الواعدة التى تتمتع بها أسوان فى المجالات الإقتصادية والاستثمارية والسياحية والصناعية والزراعية باعتبارها عاصمة للاقتصاد الإفريقى، وهو ما يستلزم بناء منظومة دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل وفقاً لتلك الاحتياجات، بما يسهم فى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات أصحاب الأعمال المتنوعة.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على ربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية وأصحاب الأعمال، مع التركيز على تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، بما يساعد على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لأبناء المحافظة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

كما وجه المحافظ بتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين جميع الجهات والشركاء المعنيين، وسرعة إعداد خطة عمل واضحة للمرصد من خلال لجنة التسيير برئاسة مديرية العمل وجمعية المستثمرين تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وتحقيق المستهدفات المرجوة منها على الوجه الأكمل.

وشدد المحافظ إلى عقد اجتماع دوري للمرصد بشكل شهري، لمتابعة ما يتم التوصل إليه من أفكار ومقترحات، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه سوق العمل لإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن استمرارية العمل وفق رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ، مؤكداً على أهمية أن يركز المرصد على دعم الشباب ليس فقط من خلال التدريب والتأهيل للوظائف المتاحة، وإنما أيضاً من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والتشجيع على إقامة المشروعات التى توفر مصادر دخل مستقرة، وتساهم فى تحسين مستوى معيشة الشباب واستقرار أسرهم.

وأفاد البيان بأن إنشاء المرصد الإقليمي لسوق العمل بمحافظة أسوان، يأتى اتساقا مع قرار وزير العمل رقم (74) لسنة 2026، ضمن منظومة يتم تطبيقها فى 5 محافظات على مستوى الجمهورية، ليكون منصة تجمع مختلف الجهات المعنية في إطار من الشراكة والتكامل، بهدف تبادل المعلومات والبيانات، وتحليل مؤشرات سوق العمل، وإعداد التوصيات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار، كما يستهدف المرصد رفع كفاءة السياسات والبرامج المرتبطة بسوق العمل، وتوجيه جهود التدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات الفعلية، بما يعزز قدرة الشباب على المنافسة، ويدعم توفير فرص عمل مناسبة، ويسهم فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية بزهرة الجنوب.

ع م ف/ا ع

أسوان سوق العمل رصد المتغيرات

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