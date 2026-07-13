هاري كين: لا يزال لدى إنجلترا مستوى أفضل يمكن تقديمه في المونديال

قال قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين إن منتخب "الأسود الثلاثة" لا يزال يمتلك مستوى أفضل لم يقدمه بعد، وذلك في سعيه للتتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم (المونديال) للمرة الأولى منذ عام 1966.

وتأهلت إنجلترا إلى نصف النهائي بعد فوزها على النرويج 2-1 أمس السبت، لتضرب موعداً مع الأرجنتين في مواجهة مرتقبة تقام يوم الأربعاء المقبل بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وكان مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل قد أعرب عن عدم رضاه عن أداء فريقه في ربع النهائي، مؤكداً أن إنجلترا "حالفها الحظ"، وأن أداءها كان "عشوائياً"، وشهد "الكثير من الأخطاء الفنية"، كما أنها لم تكن "سريعة بما يكفي".

ويتقاسم كين (32 عاماً)، الذي سجل ستة أهداف في البطولة الحالية، صدارة هدافي المنتخب الإنجليزي مع جود بيلينجهام.

وقال كابتن الفريق إن إحباط توخيل يعود إلى أن الفريق لم يقدم في المباريات المستوى نفسه الذي يظهره في التدريبات.

وأضاف: "عندما يشاهدنا في التدريبات ويرى مدى الانسجام بيننا وما نستطيع تقديمه، خاصة مع نوعية اللاعبين التي نملكها، وطريقتنا في الهجوم، وقدراتنا في المواجهات الفردية، والمهارات التي نمتلكها، فإنه يريد أن يرى هذه النسخة منا في المباريات".

وتابع: "إنه يدرك مثل أي شخص آخر أن الأمر ليس بهذه السهولة، لأننا نواجه منافسين أقوياء ومنتخبات كبيرة".

وأردف هاري كين قائلًا: "إنه يحاول إخراج أفضل ما لدينا، ونحن أيضاً نعلم أن لدينا مستوى آخر يمكن أن نصل إليه".

وأضاف: "لم نصل إلى هذا المستوى حتى الآن، بل أظهرناه على فترات فقط.. أمام النرويج قدمنا لمحات منه، لكننا لم نفرض السيطرة الكاملة التي نرغب بها، والتي أعتقد أننا قادرون على تحقيقها".

وأشار كين إلى صعوبة المهمة المقبلة، قائلاً: "سنواجه أحد أفضل منتخبات العالم في نصف النهائي، وأكثر ما يسعدنا أننا بلغنا هذا الدور وما زلنا نشعر بأن لدينا مجالاً كبيراً للتطور".

واستدرك هاري كين بالقول: "لكنني لا أعتقد أن الأمر يستدعي المبالغة في الانتقادات، لأننا نظهر أيضاً الكثير من الجوانب الإيجابية".

وفي المقابل، لم يتفق جود بيلينجهام، الذي سجل هدفين في آخر مباراتين لإنجلترا، مع تقييم مدربه للأداء.

وقال: "الأمر كان صعباً للغاية داخل الملعب، وكانت مباراة شاقة.. جميع اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً، وكل تقديري يذهب إليهم".

وأضاف جود بيلينجهام: "ربما لا يعرف توخيل كيف يكون اللعب في تلك الظروف أمام لاعبين مثل إرلينج هالاند، ومارتن أوديجارد، وأنطونيو نوسا، وألكسندر سورلوث.. فهم ليسوا فريقاً سهلاً على الإطلاق، ولا أستطيع إلا أن أثني على زملائي".

وبعد التتويج الوحيد لإنجلترا بكأس العالم عام 1966، بلغ المنتخب نصف النهائي ثلاث مرات فقط، حيث خسر أمام ألمانيا الغربية في نسخة 1990، ثم أمام كرواتيا في مونديال 2018.

كما خسر المنتخب الإنجليزي نهائيين متتاليين في بطولة أمم أوروبا، أمام إيطاليا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي عام 2021، ثم أمام إسبانيا في برلين عام 2024.