بعد رحيله عن ليفربول.. وجهة محمد صلاح الجديدة تحير كبار الأندية وموعد الإعلان يقترب

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي بات حديث سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء رحلته التاريخية مع ليفربول الإنجليزي.

وبينما تتسابق الأندية الكبرى للحصول على توقيع قائد منتخب مصر، تتزايد التكهنات بشأن وجهته المقبلة، وسط توقعات بأن يحسم اللاعب قراره النهائي خلال الأسبوعين المقبلين، في واحدة من أكثر الصفقات ترقبًا هذا الصيف.

غموض يحيط بمستقبل صلاح بعد نهاية مشواره مع ليفربول

أنهى محمد صلاح ارتباطه رسميًا مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، بعد انتهاء عقده مع "الريدز"، ليغلق صفحة استمرت سنوات شهدت تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، جعلته أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانتهاء عقده، أصبح صلاح لاعبًا حرًا، مما يمنحه حرية كاملة في اختيار وجهته المقبلة دون قيود، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من الأندية للدخول في سباق التعاقد معه.



الأندية التركية تدخل بقوة على خط المفاوضات

وكشف موقع Football Insider أن عددًا من كبار أندية الدوري التركي بدأ التحرك بجدية من أجل التعاقد مع النجم المصري، مستعدًا لتقديم عروض مالية كبيرة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الملاعب التركية.

وبحسب التقرير، ترى الأندية التركية أن التعاقد مع محمد صلاح لن يمثل مجرد إضافة فنية، بل سيكون صفقة تاريخية من الناحية التسويقية والجماهيرية، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من شعبية واسعة وخبرة كبيرة على أعلى المستويات الأوروبية.

الدوري السعودي لا يزال حاضرًا بقوة

ورغم دخول منافسين جدد إلى السباق، لا تزال أندية الدوري السعودي للمحترفين من أبرز المهتمين بضم محمد صلاح، بعدما ارتبط اسمه خلال الأشهر الماضية أكثر من مرة بالانتقال إلى المملكة.

وكانت التوقعات تشير في وقت سابق إلى أن الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب للنجم المصري، في ظل المشروع الرياضي الضخم الذي يستهدف استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، إلا أن دخول عروض أوروبية وأمريكية وتركية أعاد خلط الأوراق، وجعل حسم الصفقة أكثر تعقيدًا.

اهتمام أمريكي وخيارات متعددة

ولم تتوقف المنافسة عند أوروبا وتركيا والسعودية، إذ سبق أن أشارت تقارير صحفية إلى وجود اهتمام من أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم بالحصول على خدمات قائد منتخب مصر.

وترى بعض الأندية الأمريكية أن مشاركة صلاح في كأس العالم 2026 عززت من قيمته التسويقية والفنية، وقد تدفعه إلى التفكير في خوض تجربة جديدة داخل الولايات المتحدة، خاصة مع تزايد اهتمام الدوري الأمريكي باستقطاب نجوم الصف الأول.



الحسم يقترب خلال أسبوعين

وأكد تقرير Football Insider أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف مستقبل محمد صلاح، مع توقعات بأن تتضح الصورة بشكل كبير خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيبدأ اللاعب في دراسة جميع العروض المقدمة إليه قبل اتخاذ قراره النهائي.

ومن المنتظر أن يفاضل صلاح بين العروض القادمة من أوروبا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الرياضية والمالية وطموحاته الشخصية خلال المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية.

يبقى مستقبل محمد صلاح أحد أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية، في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها النجم المصري والخبرة التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة في الملاعب الأوروبية.

ومع احتدام المنافسة بين عدة أندية من مختلف الدوريات، يظل القرار النهائي بيد قائد منتخب مصر، الذي يستعد لاختيار المحطة الجديدة في مسيرته، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لمعرفة النادي الذي سيرتدي قميصه في الموسم المقبل، في صفقة قد تكون من أبرز صفقات الانتقالات على مستوى العالم.