منتخب الأردن يسعى لإنجاز معنوي أمام الأرجنتين

يسعى المنتخب الأردني لإنهاء مشاركته المونديالية بإنجاز تاريخي من خلال تحقيق الانتصار على أبطال العالم المتأهلين سلفاً. وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم FIFA 2026™ بعد خسارته أمام النمسا ثم الجزائر



مباراة الأردن والأرجنتين بث مباشر صباح الأحد الساعة 5:00 صباحاً على beIN SPORTS MAX 2

أرقام قبل اللقاء:

ستكون هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين الأردن والأرجنتين.

خسر منتخب الأردن 4 من مبارياته الخمس الأخيرة ضد منتخبات أمريكا الجنوبية، وكان آخرها في مباراةٍ ودية ضد بوليفيا في أكتوبر 2025 (0-1). أما انتصاره الوحيد أمام منتخب من أمريكا الجنوبية فكان ضد الإكوادور في مباراةٍ ودية أقيمت في ليبيا في أكتوبر 2004 (3-0).

الهزيمة الوحيدة لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم أمام منتخبٍ آسيوي كانت في مباراته الافتتاحية في نسخة 2022، حين خسر 1-2 أمام السعودية.

واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2026 بانتصارين دون استقبال الأهداف، إذ حقق الفوز على الجزائر 3-0 والنمسا 2-0. ولم يسبق له أن بدأ البطولة بثلاثة انتصارات متتالية مع الحفاظ على نظافة شباكه في كل منها سوى في نسخة 1998.

يسعى منتخب الأردن، الذي شارك البطولة وهو في المركز 68 عالمياً، أن يصبح أقل المنتخبات تصنيفاً على الإطلاق فوزاً على حامل اللقب في كأس العالم. الرقم القياسي الحالي مسجل باسم منتخب كوريا الجنوبية (المركز 57) الذي فاز على ألمانيا 2-0 في دور المجموعات عام 2018.

لم يتعرض منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني لأيّة هزيمة في آخر ثماني مباريات له في كأس العالم (ف6 ت2). وتعد هذه أطول سلسلة له في البطولة تحت قيادة مدربٍ واحد، متجاوزين السلسلة التي استمرت سبع مباريات تحت قيادة كارلوس سلفادور بيلاردو في عام 1986، وهي المرة السابقة التي توّج فيها المنتخب الأرجنتيني باللقب قبل عام 2022.

بعد مباراتين في كأس العالم، يحتل منتخب الأرجنتين (50%) المركز الثالث من بين فرق المجموعة العاشرة في متوسط الاستحواذ، خلف الجزائر (61%) والنمسا (54.4%)، متفوّقاً فقط على منافسه الأردن (32.4%) فقط. ومع ذلك يتصدر منتخب ليونيل سكالوني مجموعته في معدّل التمريرات لكل سلسلة تمريرات (5.2).

قد يصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في كأس العالم، حيث يمتلك حالياً سلسلة من ست مباريات، وهو الرقم القياسي المشترك مع الفرنسي جوست فونتين (1958) والبرازيلي جارزينيو (1970).

واحتفل ميسي بعيد ميلاده التاسع والثلاثين في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، وسيكون ثاني لاعب أرجنتيني يشارك في مباراة بكأس العالم وهو في سن الـ39، بعد أنخل لابرونا في 1958 (مباراتان).

استعاد مهند أبو طه الاستحواذ للأردن 12 مرة ضد الجزائر في الجولة الثانية، وهي أعلى حصيلة لأي لاعب من منتخبات المجموعة العاشرة في مباراةٍ واحدة بكأس العالم 2026.

إلى جانب تسجيله جميع أهداف الأرجنتين في كأس العالم 2026 (5)، يتصدر ليونيل ميسي فريقه في صناعة الفرص (4)، والتمريرات البينية (4)، والتمريرات التي كسرت خط الدفاع في الثلث الأخير (11)، والمراوغات الناجحة (3)، والتقدّم بالكرة (22).