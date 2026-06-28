هل ينتقل أحمد عبد القادر إلى الزمالك؟.. أحمد حسن يجيب

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب الكرمة العراقي والأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك.

وأوضح أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن فكرة تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر أصبحت مستبعدة في الوقت الحالي، ليغلق الباب أمام التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويترقب الوسط الرياضي موقف أحمد عبد القادر النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.