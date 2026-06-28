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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل ينتقل أحمد عبد القادر إلى الزمالك؟.. أحمد حسن يجيب

احمد عبدالقادر
احمد عبدالقادر
يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد عبد القادر، لاعب الكرمة العراقي والأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك.

وأوضح أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن فكرة تعاقد الزمالك مع أحمد عبد القادر أصبحت مستبعدة في الوقت الحالي، ليغلق الباب أمام التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويترقب الوسط الرياضي موقف أحمد عبد القادر النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

أحمد حسن منتخب مصر أحمد عبد القادر الأهلي فيسبوك

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