طارق رضوان :معتمد جمال نموذج رائع بمجال التدريب

أكد الإعلامي طارق رضوان أن معتمد جمال يعد نموذجًا رائعًا في مجال التدريب، مشيدًا بما قدمه مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وما يمتلكه من قدرات فنية وشخصية مميزة.

وقال طارق رضوان، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن نجاح الزمالك في إنهاء القضايا العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمثل خطوة مميزة ومهمة، تعزز موقف النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا من أجل إنهاء جميع القضايا، بما يضمن حصول النادي على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس حرص الإدارة على تهيئة الأجواء لاستقرار الفريق.

وشدد الإعلامي على ضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي، خاصة فيما يتعلق برحيل اللاعبين أو المدربين الأجانب، من أجل تجنب تكرار الأزمات التي كلفت النادي الكثير خلال السنوات الأخيرة.