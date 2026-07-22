بعد الرحيل عن الزمالك.. 3 سيناريوهات تحدد مستقبل معتمد جمال .. تعرف عليهم

لم يستغرق رحيل معتمد جمال عن القيادة الفنية لنادي الزمالك وقتًا طويلًا حتى بدأت العروض تتوالى على المدرب الذي قاد الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري ليصبح مستقبله أحد أبرز الملفات المطروحة داخل الكرة المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم انتهاء مشواره مع الزمالك بالتعاقد مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش فإن معتمد جمال لا يبدو بعيدًا عن العودة سريعًا إلى المشهد سواء عبر تجربة خارجية مغرية أو من خلال مهمة وطنية ينتظرها منذ فترة.

عرض ليبي قوي على طاولة معتمد جمال

كشفت تقارير إعلامية أن معتمد جمال تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الليبي يتضمن راتبًا كبيرًا وحزمة امتيازات مالية في محاولة لإقناعه بخوض أولى تجاربه التدريبية خارج مصر.

ويأتي اهتمام النادي الليبي بعدما نجح المدرب المصري في لفت الأنظار بالمستوى الذي قدمه مع الزمالك خلال الموسم الماضي بعدما قاد الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية قبل أن يحصد لقب الدوري المصري الممتاز في الجولة الأخيرة.

وتؤكد المصادر أن العرض الليبي يعد الأقوى على طاولة المدرب حتى الآن إلا أن حسمه لا يزال مؤجلًا في انتظار اتضاح موقفه من فرصة أخرى يضعها على رأس أولوياته.

المنتخب الأولمبي.. الحلم المؤجل

بحسب التقارير فإن معتمد جمال لا يخفي رغبته في تولي القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن المدرب أبلغ المقربين منه بأنه سيمنح الأولوية الكاملة لأي عرض رسمي من اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الأولمبي حتى لو اضطر لتأجيل حسم مستقبله مع الأندية.

ويرى معتمد جمال أن قيادة المنتخب الأولمبي تمثل خطوة مهمة في مسيرته التدريبية خاصة أنها تمنحه فرصة العمل على مشروع طويل المدى مع مجموعة من أبرز المواهب المصرية فضلًا عن إمكانية قيادة المنتخب في البطولات القارية والدورات الأولمبية المقبلة.

نهاية مشوار ناجح مع الزمالك

جاء رحيل معتمد جمال عن الزمالك ضمن خطة إدارة النادي لإعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد بعدما توصلت إلى اتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي المسؤولية الفنية.

ورغم خسارة الفريق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة الجزائري فإن معتمد جمال نجح في إنهاء الموسم بالتتويج بلقب الدوري المصري وهو الإنجاز الذي عزز أسهمه في سوق المدربين.

كما نجح المدرب في التعامل مع العديد من التحديات الفنية خلال الموسم سواء على مستوى ضغط المباريات أو الغيابات والإصابات ليحافظ على استقرار الفريق حتى نهاية المنافسات.

استمرار عنصر من جهازه داخل الزمالك

وفي الوقت الذي يغادر فيه معتمد جمال منصبه تشير التقارير إلى أن إبراهيم صلاح أحد أعضاء جهازه المعاون سيواصل العمل داخل الزمالك.

وحصل إبراهيم صلاح على وعد من المدير الرياضي جون إدوارد بالاستمرار ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة فوك رازوفيتش في خطوة تستهدف الحفاظ على عنصر من أبناء النادي داخل الطاقم الفني.

رازوفيتش يبدأ المهمة

وفي المقابل يستعد المدرب الصربي فوك رازوفيتش للوصول إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل توقيع العقود وبدء مهمته رسميًا مع الزمالك.

ويمتلك رازوفيتش سيرة تدريبية مميزة إذ سبق له قيادة بارتيزان الصربي ودينامو مينسك كما حقق نجاحات لافتة في المنطقة العربية مع الفيحاء والفيصلي في السعودية والوحدة والظفرة واتحاد كلباء في الإمارات أبرزها التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيحاء.