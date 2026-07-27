معتمد جمال: أهدي جائزة أفضل مدرب لوالدي وصديق عمري محمد صبري

حرص معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على إهداء جائزة أفضل مدرب في مصر لعام 2026 إلى والده الراحل، الذي كان أول من آمن بقدراته، وإلى صديق عمره ونجم الزمالك الراحل محمد صبري، وذلك خلال حفل توزيع جوائز “دير جيست”.

وخلال تسلمه الجائزة، قال معتمد جمال: “بهدي الجايزة دي لوالدي، لأنه كان مؤمن إني ممكن أبقى حاجة، وكمان بهديها لعِشرة عمري محمد صبري.”، في كلمات لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، وعكست الجانب الإنساني للمدرب الذي لم ينسَ الأشخاص الذين كان لهم دور كبير في مسيرته.

وجاء تتويج معتمد جمال بجائزة أفضل مدرب في مصر بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الزمالك، حيث نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولات الأخيرة، ليعيد الفريق الأبيض إلى منصة التتويج ويؤكد قدراته الفنية في قيادة الفريق خلال مرحلة صعبة.

ويُعد هذا التكريم بمثابة تتويج لمجهود كبير بذله الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال طوال الموسم، بعدما نجح في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الانتصارات، مع الحفاظ على الاستقرار الفني داخل النادي، وهو ما انعكس على نتائج الزمالك وأدائه في مختلف المباريات.

ورغم القيمة الكبيرة للجائزة على المستوى المهني، فإن كلمات معتمد جمال أضفت عليها طابعًا إنسانيًا خاصًا، بعدما اختار أن يشارك لحظة التتويج مع ذكرى والده، الذي كان الداعم الأول له، وصديق عمره محمد صبري، أحد أبناء الزمالك المخلصين، ليؤكد أن النجاح الحقيقي لا يكتمل إلا بتقدير من وقفوا خلفه وآمنوا بقدراته منذ البداية



