حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة

سجل النجم المصري حمزة عبد الكريم هدفًا في أول ظهور له مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، خلال المباراة الودية أمام يوروبا, ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر "فيسبوك": "النجم المصري حمزة عبد الكريم يفتتح أهدافه مع الفريق الأول لـ برشلونة تحت أنظار هانز فليك".





وواصل نادي برشلونة الإسباني، تعزيز صفوف قطاع الناشئين بالمواهب الشابة، بعدما أعلن رسميًا تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي الميموني، لينضم إلى أكاديمية "لا ماسيا" ويصبح زميلًا للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي انتقل إلى النادي الكتالوني قبل عدة أشهر قادمًا من الأهلي.

وأوضح برشلونة، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه توصل إلى اتفاق مع نادي رويال شارلروا البلجيكي لضم الميموني، البالغ من العمر 17 عامًا، دون الكشف عن مدة العقد أو التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.