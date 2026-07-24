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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موهبة عربية تنضم إلى حمزة عبد الكريم في برشلونة.. من هو؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أحمد أيمن

واصل نادي برشلونة الإسباني، تعزيز صفوف قطاع الناشئين بالمواهب الشابة، بعدما أعلن رسميًا تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي الميموني، لينضم إلى أكاديمية "لا ماسيا" ويصبح زميلًا للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي انتقل إلى النادي الكتالوني قبل عدة أشهر قادمًا من الأهلي.

وأوضح برشلونة، عبر بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه توصل إلى اتفاق مع نادي رويال شارلروا البلجيكي لضم الميموني، البالغ من العمر 17 عامًا، دون الكشف عن مدة العقد أو التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

من هو مهدي الميموني؟

من المقرر أن يبدأ اللاعب المغربي مشواره مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا، وهو الفريق الذي لعب له حمزة عبد الكريم خلال الأشهر الأولى من مسيرته داخل النادي، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه المميز ويقترب من الحصول على فرص أكبر مع الفئات الأعلى.

ويعد الميموني من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البلجيكية، إذ يشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، كما يمتلك القدرة على أداء دور لاعب الوسط المتقدم "رقم 8"، بفضل مهاراته في بناء اللعب، ودقة تمريراته، وقدرته على قراءة مجريات المباراة، وهي الصفات التي تتماشى مع فلسفة برشلونة القائمة على الاستحواذ والتمرير السريع.

ويحمل اللاعب الجنسيتين المغربية والبلجيكية، ما يمنحه حق تمثيل أي من المنتخبين على المستوى الدولي في المستقبل، وسط ترقب من الاتحادين المغربي والبلجيكي لمستقبله خلال السنوات المقبلة.

برشلونة تستثمر في المواهب الشابة

يعكس التعاقد مع الميموني استمرار سياسة برشلونة في استقطاب أبرز المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، خاصة اللاعبين الذين يمتلكون إمكانات فنية قابلة للتطوير داخل أكاديمية "لا ماسيا"، التي خرّجت العديد من نجوم كرة القدم العالمية على مدار العقود الماضية.

كما يؤكد وجود كل من حمزة عبد الكريم ومهدي الميموني داخل فرق الشباب بالنادي تزايد الحضور العربي في أكاديمية برشلونة، وهو ما يمنح الجماهير العربية اهتمامًا أكبر بمتابعة مستويات اللاعبين الصاعدين، في ظل الآمال المعقودة على نجاحهم في شق طريقهم نحو الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ الميموني مرحلة الإعداد مع فريق تحت 19 عامًا خلال الأيام المقبلة، بينما يواصل حمزة عبد الكريم رحلته مع برشلونة وسط تطلعات بالحصول على فرصة لإثبات نفسه، بعدما حظي بإشادة داخل النادي بفضل تطور مستواه منذ انضمامه إلى صفوف "البلوجرانا".

حمزة عبد الكريم برشلونة مهدي الميموني منتخب مصر أخبار حمزة عبد الكريم

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