حمزة عبدالكريم يصل برشلونة للانضمام لمعسكر الفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الجديد

وصل اللاعب المصري حمزة عبدالكريم إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم، للانضمام إلى المعسكر الإعدادي للفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الكروي الجديد.



وكتب الإعلامي أمير هشام عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :حمزة عبدالكريم يصل إلى مدينة برشلونة للانضمام إلى المعسكر الإعدادي للفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الجديد ".



وسجل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أول ظهور رسمي له ضمن الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما انضم إلى قائمة اللاعبين الذين خضعوا للفحوصات الطبية، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منصة "إكس" صورًا للاعبي الفريق أثناء وصولهم إلى المدينة الرياضية لإجراء الكشف الطبي والاختبارات البدنية، قبل بدء التدريبات تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، وكان من بين الأسماء التي ظهرت اللاعب المصري حمزة عبد الكريم.

ويمثل ظهور حمزة ضمن المجموعة الأولى للفريق الأول خطوة جديدة في مسيرته مع النادي الكتالوني، بعدما قرر العودة مبكرًا من إجازته الصيفية عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، رغبةً في استغلال فترة الإعداد لإثبات قدراته وحجز مكان داخل حسابات الجهاز الفني.