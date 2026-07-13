حمزة عبد الكريم ينتظم في تدريبات برشلونة استعدادًا للموسم الجديد

وصل اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى المدينة الرياضية الخاصة بنادي برشلونة، استعدادًا لخوض تدريبات الفريق مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، في خطوة جديدة بمشواره الاحترافي داخل النادي الكتالوني.

حمزة عبد الكريم

كان الإعلامي إبراهيم عبد الجواد قد كشف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وصول اللاعب إلى مقر تدريبات برشلونة، تمهيدًا لبدء الاستعدادات للموسم الجديد مع الفريق.

وكشفت الإعلامية منى عبد الكريم، عمة اللاعب حمزة عبد الكريم، أن نجم برشلونة الشاب سيتوجه غدًا، إلى مدينة برشلونة للانضمام إلى معسكر إعداد الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، الذي ينطلق يوم 13 يوليو.

وأوضحت، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن إدارة برشلونة منحت اللاعب حرية الاختيار بين الحصول على عدة أيام راحة بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، أو الالتحاق بمعسكر الفريق في موعده.

وأضافت أن حمزة عبد الكريم فضّل الانضمام مباشرة إلى معسكر الفريق الأول للنادي الكتالوني، استعدادًا لخوض مرحلة الإعداد مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد.