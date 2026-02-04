محاضرات فنية واختبار بدني لـ60 محكمة تحت إشراف أوسكار رويز

استكمالاً لخطة النهوض بمنظومة التحكيم المصري، عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا اليوم مع 60 حكمة ومساعدة بمركز المنتخبات الوطنية، لمراجعة الحالات التحكيمية في الأسابيع الأخيرة من عمر دوري الكرة النسائية، وتصحيح الأخطاء بهدف تحسين مستوى ورفع كفاءة المحكمات.

وعقب الاجتماع، الذي شهد محاضرات فنية ونظرية، خضعت المحكمات لاختبار بدني، تحت إشراف أوسكار رويز، وأعضاء لجنة الحكام.

وشهد مركز المنتخبات الوطنية، أمس الثلاثاء، تدريبات فنية وبدنية للحكام، تركزت على رفع كفاءة التواصل بين الحكام الرئيسيين والمساعدين، إلى جانب تحسين معدلات اللياقة البدنية، وتطوير أساليب التمركز داخل الملعب، في إطار خطة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، لتأهيل الحكام فنيًا وبدنيًا، وتطوير منظومة التحكيم عبر أحدث المعايير.