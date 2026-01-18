قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
رياضة

منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة

ياسمين تيسير

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل إجراء جديد اتخذه اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام.

قال المصدر : اوسكار رويز قام بسحب التعيينات من عضو اللجنة جهاد جريشة في دوري المحترفين خلال الآونة الأخيرة.

تابع: اوسكار رويز قام بـ إسناد ملف التعيينات للحكام بدوري المحترفين وكأس عاصمة مصر وكأس مصر إلي وجيه أحمد بعد شكوي بروكسي والداخلية الأخيرة من الأخطاء التحكيمية.

 
أضاف: اوسكار رويز لم يكتف بذلك لكن قام بمنع جهاد جريشة عضو لجنة الحكام من حضور الإجتماع أون لاين الإجتماع الفني الذي يتم خلاله شرح ومناقشة الأخطاء التحكيمية وقرارات التحكيم الذي يتم عمله بشكل دوري فى بطولة كأس الرابطة وكأس مصر .ار رويز يسحب التعيينات من جهاد جريشة في دوري المحترفين واسنادها لوجيه أحمد بعد شكوي بروكسي والداخلية في دوري المحترفين ومنعه من حضور الاجتماع اون لاين الاجتماع الفني لشرح ومناقشات الأخطاء التحكيم وقرارات التحكيم الذي يتم عمله بشكل دوري فى كأس الرابطة وكأس مصر .

جهاد جريشة لجنة الحكام اتحاد الكرة اوسكار رويز دوري المحترفين

