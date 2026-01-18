منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل إجراء جديد اتخذه اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام.

قال المصدر : اوسكار رويز قام بسحب التعيينات من عضو اللجنة جهاد جريشة في دوري المحترفين خلال الآونة الأخيرة.

تابع: اوسكار رويز قام بـ إسناد ملف التعيينات للحكام بدوري المحترفين وكأس عاصمة مصر وكأس مصر إلي وجيه أحمد بعد شكوي بروكسي والداخلية الأخيرة من الأخطاء التحكيمية.



أضاف: اوسكار رويز لم يكتف بذلك لكن قام بمنع جهاد جريشة عضو لجنة الحكام من حضور الإجتماع أون لاين الإجتماع الفني الذي يتم خلاله شرح ومناقشة الأخطاء التحكيمية وقرارات التحكيم الذي يتم عمله بشكل دوري فى بطولة كأس الرابطة وكأس مصر .