نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أحمد رمضان إبراهيم بالدائرة الثالثة بمركز إسنا بالأقصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مساء اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، خلال مؤتمرها بمقر الهيئة آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

وأعلن القاضي حازم بدوي فوز أحمد رمضان إبراهيم بالدائرة الثالثة بمركز إسنا بالأقصر.

فوز عبد الستار محمد رضا بالدائرة الثانية بمركز القرنة بالأقصر.

فوز محمود حمدي أبو الخير ونور الدين أسعد صادق بالدائرة السابعة بمركز البلينا بسوهاج.

فوز تامر عبد القادر بالدائرة الثانية بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

فوز عمران عثمان أبو عقرب ومحمد علي عمر بالدائرة الرابعة مركز أبو تيج بأسيوط.

فوز إبراهيم نظير ويونس الحاجر ومحمد الباشا وراشد أبو العيون بالدائرة الثانية مركز القوصية بأسيوط.

فوز محمد حمدي دسوقي واللواء علاء سليمان وعلاء محمود عبد الغني بالدائرة الأولى قسم أول أسيوط.

فوز علاء علي قدري بالدائرة السادسة بمركز دير مواس بالمنيا.

فوز وائل اسماعيل ومحمد مصطفى كمال وأسامة عبد الشكور بالدائرة الخامسة بمركز ملوي بالمنيا.

فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

فوز محمود عبدالحفيظ هيبة وحمادة حلبي وحسين غيته وإيهاب خالد بالدائرة الثالثة بمركز مغاغة بالمنيا.

فوز علي بدوي وأحمد حسين الصياد وسيد عبد الوهاب عبد الهادي بالدائرة الأولى قسم أول المنيا.

فوز طه عبد التواب وحماده سليمان وحمد محمود بالدائرة الثالثة بمركز سنورس بالفيوم.

فوز على سماح ومجدي الطويل وطارق سيد توفيق بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة.

فوز أحمد محمد علي محمد جبيلي بالدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر بالجيزة.

فوز محمد سلطان ووسيم كمال بالدائرة التاسعة بقسم الأهرام بالجيزة.

فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة.

فوز حسام الدين المندوه توفيق بالدائرة السادسة بولاق الدكرور بالجيزة.

فوز أبو بكر علي أبو بكر غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة.