أبراج تعشق المرح والرحلات.. أفضل أصحاب لقضاء إجازة الصيف

مع حلول فصل الصيف، يحرص كثيرون على التخطيط للرحلات والخروجات مع الأصدقاء، ويعتقد خبراء الأبراج أن بعض المواليد يتميزون بحبهم للمغامرة والمرح، ما يجعلهم الرفقاء المثاليين لقضاء عطلة مليئة بالذكريات واللحظات السعيدة.

القوس

يتصدر برج القوس قائمة الأبراج الأكثر عشقا للسفر والمغامرات، فهو يحب اكتشاف الأماكن الجديدة ويستمتع بالتجارب المختلفة، كما يتميز بروحه المرحة وقدرته على نشر الطاقة الإيجابية بين من حوله.

الجوزاء

يعشق مولود الجوزاء الحركة والتجديد، ويكره الروتين، لذلك يفضل الرحلات والأنشطة التي تجمع بين الترفيه والتعرف على أشخاص وأماكن جديدة، كما يضفي أجواء من المرح على أي تجمع.

الأسد

يميل برج الأسد إلى الأجواء الاحتفالية والخروجات، ويحب أن يكون محور الاهتمام خلال الرحلات، كما يتمتع بشخصية اجتماعية تجعله من أكثر الأصدقاء قدرة على تنظيم الأنشطة وإضفاء الحماس على الأجواء.

الحمل

يعرف مولود الحمل بحبه للمغامرة والأنشطة الرياضية، ولا يتردد في خوض التجارب الجديدة، لذلك يفضل الرحلات التي تتضمن الحركة والاستكشاف، ويشجع أصدقاءه دائما على تجربة كل ما هو مختلف.

الدلو

يحب برج الدلو السفر بطريقة غير تقليدية، ويفضل الأماكن الهادئة أو الوجهات غير المألوفة، كما يستمتع بقضاء الوقت مع الأصدقاء وخوض تجارب جديدة بعيدا عن الروتين.

ورغم أن هذه الصفات ترتبط بعلم الأبراج، فإنها تظل للتسلية والترفيه، وتختلف من شخص لآخر وفقا لشخصيته وظروفه.