حسن الرداد يلتقي لي بيونغ هون في الرياض ويمازحه بشأن جزء جديد من Squid Game

نشر النجم حسن الرداد صورة من الرياض بصحبة الممثل الكوري ونجم السلسلة الشهيرة “Squid game” لي بيونغ هون من الرياض عقب حضورهم حفل جوائز Joy awardsبنسخته السادسة.

وعلق الرداد على الصورة مازحًا: “سألته إذا كان في جزء جديد من ”squid game " ولكن ليس هناك".

حسن الرداد

وحضر كلًا من الفنان حسن الرداد والفنان لي بيونغ هون حفل جوائز Joy Awards المقام في الرياض يوم السبت الماضي لحضور باقة كبيرة من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

وتضمّن الحفل، الذي أقيم ليلة أمس السبت 17 يناير في ANB أرينا بالرياض، عروضًا مُبهرة، مع تكريم عدد كبير من مشاهير صناعة الفن العربي والعالمي.

وحرصت بعض النجمات على حضور حفل جوي أووردز بفساتين بلون أحمر بتصاميم أنيقة ومختلفة.

ومن بين النجمات اللواتي اخترن اللون الأحمر كان كل من؛ منة شلبي وأمينة خليل ودنيا سمير غانم ونسرين طافش وآية سماحة وملك زاهر.

كما فضلت بعض النجمات لحضور حفل جوي أووردز، الظهور بفساتين سوداء.

من كاتي بيري إلى روبي ويليامز عروض تُشعل مسرح Joy Awards 2026

قدم النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه ثلاثة مقدمين هم: عزة سليمان ياسمينة زيتون ووسام بريدي.

وبدأ الحفل باستعراض مميز على أنغام أغنية "Roar" لـ كاتي بيري، تلاه ميدلي من أشهر أغانيها أشعلت فيه حماس الحضور. ثم عُرض بعدها مشهد راقص خاص بجائزة جوي اووردز المتمثلة بالمجسم الجديد من تصميم دار شوبارد.

آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني

ثم قُدمت جائزة الإنجاز مدى الحياة الأولى في نسخة 2026 من جوي اووردز، ليحصل عليها فاروق حسني، وسلمها له المستشار تركي آل الشيخ الذي سارع بتقبيل رأسه وسط تصفيق كبير من الحضور.

واستقبل بعدها مسرح جوي أووردز أنغام، التي قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها منها: سبتلي قلبي، يا ريتك فاهمني، سيدي وصالك.

بعدها قدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الماسية لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر بن غانم الخليفي.