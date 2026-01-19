قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة الشيخ المنشاوي تناشد وزارة الأوقاف: توجد 3 مصاحف لوالدي أتمنى إخراجها لجمهوره
خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف
تحذير عاجل من تجربة ترند الماء المغلي في مصر.. ماذا حدث؟
الداخلية تكشف تفاصيل سيارة تسير عكس الاتجاه وعليها شعار مجلس النواب
مرصد الأزهر ينعى الإمام النيجيري أبوبكر عبد الله: ترك خلفه إرثا ناصعا من التسامح والشجاعة
لإبراز التراث الشعبي للمأكولات.. إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «طبلية مصر»
لو مش عايز تكتب قايمة تعمل إيه؟ صندوق المأذونين الشرعيين يجيب
رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي
اعتراف إسرائيلي صادم.. الاحتلال فشل في الحد من الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين بالضفة
تصنيع محلي بخطوط إنتاج عالمية.. «مصنع 99 الحربي» في قلب خطة توطين الصناعة بمصر| تفاصيل
الداخلية السورية: نؤكد جاهزيتنا لتسلم إدارة وتأمين سجون عناصر داعش بالحسكة
إزاي تكتشف تسريب الغاز في بيتك.. نصائح من الحماية المدنية.. فيديو
فن وثقافة

حسن الرداد يلتقي لي بيونغ هون في الرياض ويمازحه بشأن جزء جديد من Squid Game

حسن الرداد
حسن الرداد
يمنى عبد الظاهر

 نشر النجم حسن الرداد صورة من الرياض بصحبة الممثل الكوري ونجم السلسلة الشهيرة “Squid game” لي بيونغ هون من الرياض عقب حضورهم حفل جوائز Joy awardsبنسخته السادسة.

وعلق الرداد على الصورة مازحًا: “سألته إذا كان في جزء جديد من ”squid game " ولكن ليس هناك".

حسن الرداد 

وحضر كلًا من الفنان حسن الرداد والفنان لي بيونغ هون حفل جوائز Joy Awards المقام في الرياض يوم السبت الماضي لحضور باقة كبيرة من النجوم المصريين والعرب والعالميين. 

وتضمّن الحفل، الذي أقيم ليلة أمس السبت 17 يناير في ANB أرينا بالرياض، عروضًا مُبهرة، مع تكريم عدد كبير من مشاهير صناعة الفن العربي والعالمي.

وحرصت بعض النجمات على حضور حفل جوي أووردز بفساتين بلون أحمر بتصاميم أنيقة ومختلفة.

ومن بين النجمات اللواتي اخترن اللون الأحمر كان كل من؛ منة شلبي وأمينة خليل ودنيا سمير غانم ونسرين طافش وآية سماحة وملك زاهر.

كما فضلت بعض النجمات لحضور حفل جوي أووردز، الظهور بفساتين سوداء.

من كاتي بيري إلى روبي ويليامز عروض تُشعل مسرح Joy Awards 2026

قدم النسخة السادسة من حفل صناع الترفيه ثلاثة مقدمين هم: عزة سليمان ياسمينة زيتون ووسام بريدي.

وبدأ الحفل باستعراض مميز على أنغام أغنية "Roar" لـ كاتي بيري، تلاه ميدلي من أشهر أغانيها أشعلت فيه حماس الحضور. ثم عُرض بعدها مشهد راقص خاص بجائزة جوي اووردز المتمثلة بالمجسم الجديد من تصميم دار شوبارد.

آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني

ثم قُدمت جائزة الإنجاز مدى الحياة الأولى في نسخة 2026 من جوي اووردز، ليحصل عليها فاروق حسني، وسلمها له المستشار تركي آل الشيخ الذي سارع بتقبيل رأسه وسط تصفيق كبير من الحضور.

واستقبل بعدها مسرح جوي أووردز أنغام، التي قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها منها: سبتلي قلبي، يا ريتك فاهمني، سيدي وصالك.

بعدها قدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه الماسية لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر بن غانم الخليفي.

المستشار تركي آل الشيخ جائزة صناع الترفيه نادي باريس سان جيرمان حفل جوي أووردز وأمينة خليل دنيا سمير غانم

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

منتخب مصر

نجم منتخب مصر يترك بعثة الفريق ويسافر إلى إنجلترا.. ما السبب؟

تردد قناة ثمانية بث مباشر مجاني 2026 على نايل وعرب سات

تردد قناة ثمانية بث مباشر مجاني 2026 على نايل وعرب سات

التوهج الشمسي

ثورة في التنبؤ بالطقس الفضائي.. كشف أسرار التوهجات الشمسية بدقة غير مسبوقة| ما القصة؟

بالصور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

