ريم مصطفى تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل Joy Awards

خطفت الفنانة ريم مصطفى، في حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2026، الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تألقت على السجادة الخزامية (Lavender Carpet)، بإطلالة أنثوية راقية جمعت بين البساطة والسحر، أكدت فيها ريم على أن اعتمادها الدائم على البساطة في إطلالاتها هو سر جمالها وأناقتها ورقيها.

ريم مصطفى

وظهرت ريم مصطفى خلال الحفل بفستان أسود أنيق جاء بتصميم ناعم وخالٍ من المبالغة، أبرز رشاقتها وأنوثتها بأسلوب راقٍ، مع قصّة بسيطة زادت من جاذبية الإطلالة ومنحتها لمسة فخامة غير متكلّفة، أما من ناحية المكياج وتسريحة الشعر، فاختارت ريم إطلالة طبيعية وناعمة، انسجمت تمامًا مع روح الفستان، حيث بدا المكياج هادئًا يبرز ملامحها الجذابة، فيما جاءت تسريحة الشعر بسيطة وأنيقة.

ريم مصطفى

أعمال ريم مصطفى

يُذكر أن ريم مصطفى تواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهدها في مسلسل "فن الحرب"، الذي يشهد تعاوناً جديداً بينها وبين النجم يوسف الشريف، ويضم العمل شيري عادل، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبدالجواد وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتجمع ريم مصطفى مع يوسف الشريف للمرة الأولى خلال مسلسل "فن الحرب"، حيث تقدّم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وسط ترقب لرؤية هذه الثنائية على الشاشة خلال شهر رمضان وذلك بعدما كشف القائمون على المسلسل عن صور الكواليس والذي أظهرت ملامح الشخصيات في العمل.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.