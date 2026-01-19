مع فريق العمل.. محمد إمام يشارك صورا من كواليس "الكينج"

شارك الفنان محمد إمام، صورا من كواليس تصوير مسلسله الجديد “الكينج” بعد سفر فريق العمل لاستكمال مشاهد المسلسل بالخارج.

وكتب محمد إمام عبر فيسبوك: “مع أحلى ناس فريق عمل المسلسل عرفتوا بنصور في اني بلد ولا لسه”.

محمد إمام

يذكر أن الفنان محمد إمام كان أعرب عن سعادته بحضوره النسخة السادسة من حفل Joy Awards، واصفًا إياها بأنها من أجمل الحفلات التى شهدها، مشيدًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ملحوظ فى صناعة ومجال الترفيه والفن، وكتب عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»: «حفلة من أحلى الحفلات التى حضرتها».

وأضاف: «سعيد بالطفرة التى حدثت فى المملكة العربية السعودية بفضل ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أكن له كل الاحترام والتقدير، وصديقى الغالى المستشار تركى آل الشيخ».