فيلم اكشن مش ماتش كورة.. صلاح عبدالله يعلق على نهائي أمم أفريقيا

علق الفنان صلاح عبدالله على مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي المغرب والسنغال والتى انتهت بفوز منتخب السنغال بهدف نظيف، مؤكدًا أن ما شهده النهائى من أحداث يعد فيلمًا سينمائيًا وليس مباراة كرة قدم.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ده مش ماتش كورة ده فيلم سيما أكشن رهيب مثير مفيش ثانية ملل».

وتابع: «الغريب نتيجة ما حدث السبت قلت هشجع اللعبة الحلوة لكن مع الوقت العرق العربى نقح ولقيتنى بشجع المغرب وحزنت جداً لعدم فوزها بالكأس ياسين بونو عظيم.. أما ساديو مانى قمة فى الحكمة والأخلاق والعطاء بلا حدود، نهائى رائع».

وانتهت مباراة نهائى كأس أمم أفريقيا بفوز منتخب السنغال على المغرب بنتيجة 1-0 بعد اللجوء للوقت الإضافى، فى لقاء شهد اعتراضات قوية وأحداثا درامية.