شوبير: فوز السنغال خفف الانتقادات ومنح المنتخب فرصة جديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على المغرب، خلق حالة من الارتياح النسبي لدى الجماهير المصرية، معتبرًا أن الأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بطل البطولة أعاد تقييم الخروج بشكل أكثر هدوءًا.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه على راديو «أون سبورت»، أن مواجهة مصر والسنغال لم تكن من طرف واحد، حيث ظهر المنتخب الوطني بشكل متوازن، ونجح في تقليل خطورة المنافس، ولم يتعرض لضغط حقيقي سوى في تسديدة واحدة فقط أسفرت عن هدف اللقاء.



وأضاف أن تتويج السنغال بالبطولة ساهم في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني واللاعبين عقب الخسارة، قائلًا: «الناس بدأت تقول إحنا مرتاحين، خسرنا المركز الثالث بركلات الترجيح، والمغرب نفسه خسر من بطل البطولة»، مطالبًا بتهدئة الأجواء ومنح المنتخب الفرصة الكاملة للعمل بعيدًا عن الجدل.



وكشف شوبير، نقلًا عن مصادره، أن اتحاد الكرة يتجه لتجديد الثقة في الكابتن حسام حسن وجهازه الفني خلال الأسبوع المقبل، مع منحه الحرية في إضافة عناصر جديدة للجهاز المعاون، إلى جانب عقد اجتماعات متواصلة لوضع خطة الإعداد لكأس العالم المقرر بعد أربعة أشهر.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إحلالًا وتجديدًا محدودًا داخل صفوف المنتخب، قد يشمل من 5 إلى 8 لاعبين فقط، مع الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.