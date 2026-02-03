سياحة النواب توافق علي خطة العمل في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، على خطة العمل بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكدت سحر طلعت مصطفى، أن التوقعات تشير إلى الاستقرار المالي ودخول الاقتصاد المصري مرحلة التعافي بعد مرحلة من التحديات الكبيرة.

وقالت: في ظل رؤية القيادة السياسية، التي تضع السياحة ضمن أولويات التنمية، هناك حزمة قوانين جديدة وتوسعات في البنية التحتية مثل شبكات الطرق، وهو ما ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس الثقة في مستقبل السياحة المصرية.

وأشارت إلى أنه في 2025، وصل عدد السائحين، إلى 18 مليون سائح محققة معدلات نمو كبيرة مع توقعات باستمرار هذا المسار الإيجابي في 2026.

وأضافت: دورنا الرقابي والتشريعي في المجال السياحي والطيران المدني، هو ضمان استدامة هذا النجاح، لاسيما في ظل التطور الكبير بقطاع الطيران المدني من مطارات جديدة، وطائرات، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم هذا القطاع.

وأوضحت أن اللجنة تتبنى رؤية جديدة مع الجهات التنفيذية، من خلال دراسات لزيادة أعداد السائحين، فضلا عن دراسة العائد السياحي.

وشددت على أهمية تبني دراسات بشأن معدلات الصرف الذي يقوم به السائح، قائلة: نريد أن يوازي عدد السائحين عملة صعبة لمصر.

ودعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أهمية عمل بحوث ودراسات ميدانية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة قيمة ما يصرفه السائح، فضلا عن متابعة الجودة في الخدمات السياحية لزيادة المنافسة وضرورة الرقابة على الأسعار لمنع استغلال السائحين، مع العمل على مراعاة التنوع السياحي مثل سياحة اليخوت والسياحة العلاجية والثقافية وغيرها.

وأعلنت النائبة، ترتيب عمل جلسات مع الجهات المعنية والوزارات المختصة والاتحادات والمستثمرين في القطاع الخاص في ملف السياحة، بما يعمل على تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

وخلال الاجتماع استعرض النائب أحمد الأشموني، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خطة العمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات لا يوجد لها مثيل في العالم، قائلا: وهو ما دفع عدد من الوكالات العالمية ينظرون نظرة إيجابية للسياحة المصرية.

وأكد الأشموني، أن السياحة تمثل ركيزة للأمن القومي للاقتصاد المصري وأهم مصادر الدخل من العملة الصعبة.

وشدد أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية تقديم تجربة فريدة للسائحين بما يساهم في الحفاظ عليهم من ناحية، وزيادة أعداد الوفود من ناحية أخرى.

من جانبه أكد الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق رؤية الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030.

وشدد على أهمية أن يكون هناك تشريعات متكاملة من أجل لدعم القطاع السياحي وفي مواجهة كافة المعوقات.

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية دعم البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن التحول الرقمي في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الترويح الدولي للقطاع السياحي.

وأشار هشام حسين، إلى أهمية حماية التراث والمنتج السياحي بما يعزز مكانة مصر على الساحة العالمية، مشددا أيضا على ضرورة رفع مهارات العاملين بالقطاع، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة.

وقدم النائب هشام حسين، رؤية متكاملة بشأن مشكلات القطاع السياحي، متضمنة كذلك خطة النهوض ودعم السياحة المصرية لتكون قادرة على المنافسة.

من جانبه نوه النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بأهمية التحرك بشكل سريع من أجل تحقيق رؤية الدولة في تطوير القطاع السياحي.

وأكد أن يكون هناك أرقام واضحة بشأن مستهدفات القطاع السياحي، وما تحقق الفترة الماضية، مطالبا كذلك بضرورة توفير تقارير الأجهزة الرقابية بشأن أداء وزارة السياحة على كافة المستويات.

وشدد النائب، على أهمية وضع حد لمشكلات التراخيص والتشغيل للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن هناك تعارض بين قانوني المنشآت السياحية والمحال العامة، وهو ما يتطلب تدخل عاجل لحل هذه الإشكالية.