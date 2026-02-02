فتح كود منصة X يهدد سرية الحسابات البديلة المجهولة

كشفت منصة 9to5Mac في تقرير أمني جديد أن قرار منصة X (تويتر سابقًا) بالتحول إلى نموذج أكثر انفتاحًا من ناحية كود الخادم قد يخلق مخاطر إضافية على خصوصية المستخدمين، خصوصًا أصحاب الحسابات البديلة المجهولة.

أوضحت المنصة أن إتاحة كود المنصة لمطورين خارجيين أو جهات أخرى يعني أن مزيدًا من العيون يمكن أن تراجع طريقة عمل النظام، بما في ذلك آليات التتبع والربط بين الحسابات المختلفة لنفس الشخص، حتى إن لم يكن ذلك واضحًا للمستخدم.

ربط الحسابات البديلة بنفس المستخدم

أوضحت 9to5Mac أن الخطر الأكبر يتركز على ما يُعرف بالحسابات البديلة أو "alt accounts"، وهي حسابات ثانوية يستخدمها بعض الأشخاص للتغريد أو التفاعل بعيدًا عن هوياتهم الأساسية.

أشارت التقارير إلى أن وجود كود مفتوح أو شبه مفتوح يسهل نظريًا على جهات خارجية دراسة الإشارات و البيانات الوصفية التي تستخدمها X داخليًا، مثل عناوين IP، وأنماط تسجيل الدخول، والأجهزة المستخدمة، ما قد يساعد في بناء أدوات قادرة على ربط هذه الحسابات ببعضها البعض.

تحليلات أعمق لسلوك المستخدمين

أكد التقرير أن فتح كود المنصة قد يسمح للباحثين والمطورين بفهم أعمق لكيفية تعامل X مع سلوك المستخدمين، بما في ذلك خوارزميات التوصية وآليات الإبلاغ عن المحتوى.

أوضحت 9to5Mac أن هذه الشفافية قد تُستخدم في جانبها الإيجابي لتحسين الأمان أو كشف نقاط الضعف، لكنها في الوقت نفسه قد تمنح جهات ذات نوايا سيئة أدوات أفضل لتتبع المستخدمين أو محاولة الكشف عن هوية أصحاب الحسابات التي تعتمد على قدر عالٍ من السرية.

دعوة للحذر مع الحسابات الحساسة

أشارت 9to5Mac في ختام تقريرها إلى أن المستخدمين الذين يعتمدون على حسابات بديلة لأسباب حساسة، مثل النشطاء أو العاملين في بيئات عمل تراقب حساباتهم العامة، بحاجة إلى زيادة حذرهم في استخدام منصة X في المرحلة المقبلة.

أوضحت المنصة أن الخطوات الاحتياطية قد تشمل الفصل التام بين الأجهزة وحسابات الإنترنت المستخدمة لكل حساب، والانتباه إلى بيانات الموقع والتصفح، مع متابعة التغييرات التي تعلنها X بخصوص سياسة الخصوصية وتأثير الكود المفتوح على جمع البيانات ومعالجتها.