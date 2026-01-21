X تفعل حظر Grok من إنشاء صور إباحية

أكدت منصة X يوم 20 يناير 2026 تفعيل فلاتر أمان في نموذج Grok AI لمنع إنشاء أي صور إباحية أو محتوى جنسي صريح، كرد فعل على شكاوى مستخدمين وجهات تنظيمية.

البيان الرسمي من X

أعلن فريق هندسة X عبر مدونته التقنية تطبيق التحديث على Grok-2، الذي يحظر الطلبات المتعلقة بالمحتوى الجنسي عبر كلمات مفتاحية ونماذج تصنيف، يغطي الفلتر الصور والنصوص، مع رسائل رفض تلقائية.

أسباب الحظر والشكاوى

جاء القرار بعد تسجيل 5000 طلب يومي لصور إباحية في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تحقيقات من FTC الأمريكية وهيئات أوروبية بشأن سلامة AI، يتوافق مع سياسات X المُحدثة في أكتوبر 2025 ضد المحتوى الضار.

كيفية عمل الفلاتر

يستخدم Grok خوارزميات NSFW Detection بنسبة دقة 98%، مدعومة بـLlama Guard، لتصفية الطلبات قبل التوليد.

يسمح بصور فنية غير صريحة، مع إمكانية الإبلاغ عن انتهاكات عبر زر Report.

التأثير على المستخدمين

يُستخدم Grok من قِبل 50 مليون مستخدم شهريًا داخل X Premium، مع خيار الوصول إلى الإصدار المقيد مجانًا.

يُخطط X لتحديثات شهرية لتعزيز الفلاتر بناءً على التغذية الراجعة.