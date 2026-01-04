وداعاً للإزعاج.. كيف يمكنك التحكم فى «تايم لاين» منصة X بدون بلوك

يتعرض مستخدمو منصة X والمعروفة سابقًا بتويتر لمحتوى يعد غير مرغوب فيه أو تكرار العديد من التغريدات التي لا تهمهم، وبالرغم من أن الحظر Block يمكن أن يكون حلًا مثالي لدى الكثيرين ، إلا أن العديد من المستخدمين لازالوا يبحثون غالبًا عن طريقة أقل حدة وذلك للحفاظ على خصوصيتهم وتعاملاتهم الرقمية وذلك دون إزعاج للطرف الآخر.

ومن جانبها تقدّم منصة X لميزة الكتم «Mute» والتي تسمح لك بإخفاء العديد من التغريدات لحساب محدد من خطك الزمني «Timeline» وبعض تنبيهاتك وذلك القيام بإلغاء المتابعة أو اللجوء إلى حظر الحساب، وسيظل الحساب قادرًا على إمكانية متابعتك أو القيام بإرسال بعض الرسائل الخاصة إليك وذلك دون علمه بأنك قد قمت كتمه، ويمكنك القيام بإلغاء الكتم وذلك في أي وقت وذلك حسب الحاجة.

منصة X

ما هي خاصية «الكتم» في منصة X؟



أما عن ميزة الكتم فهي تمكنك من التخلص من تغريدات الحساب المكتوم وذلك من الخط الزمني ورسائل التنبيه أيضا وذلك دون القيام بإبلاغ صاحب الحساب بذلك، أو القيام بقطع العلاقات بينك وبين تلك الحساب كما يحدث في حالة الحظر، وذلك لتمتع بتجربة استخدام أكثر هدوءًا وتنظيمًا.

خطوات كتم الحسابات المزعجة



1. من داخل التغريدة نفسها لحساب مزعج:

- يمكنك القيام بفتح منصة X على الهاتف أو الكمبيوتر والقيام بالذهاب إلى التغريدة والتي تريد القيام بتجاهلها.

- عليك الضغط على أيقونة الثلاث نقاط «⋯» والتي تتواجد أعلى التغريدة.

- من القائمة التي تظهر لك اختر ميزة “كتم «Mute»”فسيتم كتم الحساب ولن تظهر تغريداته بعد ذلك.

2. من ملف الحساب الشخصي

إذا كنت القيام بكتم حساب ما بالكامل:

- اذهبي إلى الصفحة الشخصية للحساب المزعج ثم القيام بالضغط على رمز المزيد «⋯» وذلك أعلى الواجهة ثم عليك القيام باختيار “كتم «Mute»” من الخيارات فستتلقى إشعارًا بتأكيد الكتم.

التحكم في الحسابات المكتومة

لمتابعة الحسابات والتي قمت بكتمها أو القيام بتعديل إعدادات الكتم:

وذلك من الإعدادات والخصوصية داخل التطبيق:

-فعليك الذهاب إلى الخصوصية والأمان لتظهر لك قائمة بجميع الحسابات المكتومة.

متى تختار خاصية الكتم ؟

تتميز ميزة الكتم بالعديد من الجوانب والتي تجعلها مفضلة في بعض المواقف

- عدم قطع علاقة المتابعة تلقائيًا عند كتم الحساب.

- عدم علم الطرف الآخر أنه قد تم كتمه.

- اختفاء التغريدات المزعجة وذلك من صفحتك الرئيسية وذلك دون آثار سلبية.