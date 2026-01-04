قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
وداعاً للإزعاج.. كيف يمكنك التحكم فى «تايم لاين» منصة X بدون بلوك

لمياء الياسين

يتعرض مستخدمو منصة X  والمعروفة سابقًا بتويتر  لمحتوى يعد غير مرغوب فيه أو تكرار العديد من التغريدات التي لا تهمهم، وبالرغم من أن الحظر Block يمكن أن يكون حلًا مثالي لدى الكثيرين ، إلا أن العديد من المستخدمين لازالوا يبحثون غالبًا عن طريقة أقل حدة وذلك للحفاظ على خصوصيتهم وتعاملاتهم الرقمية وذلك دون إزعاج للطرف الآخر.

ومن جانبها تقدّم منصة X لميزة الكتم «Mute» والتي تسمح لك بإخفاء العديد من التغريدات لحساب محدد من خطك الزمني «Timeline» وبعض تنبيهاتك وذلك القيام بإلغاء المتابعة أو اللجوء إلى حظر الحساب، وسيظل الحساب قادرًا على إمكانية متابعتك أو القيام بإرسال بعض الرسائل الخاصة إليك وذلك دون علمه بأنك قد قمت كتمه، ويمكنك القيام بإلغاء الكتم وذلك في أي وقت وذلك حسب الحاجة.

منصة X 

ما هي خاصية «الكتم» في منصة X؟
 

أما عن ميزة الكتم  فهي تمكنك من التخلص من تغريدات الحساب المكتوم وذلك من الخط الزمني ورسائل التنبيه أيضا وذلك دون القيام بإبلاغ صاحب الحساب بذلك، أو القيام بقطع العلاقات بينك وبين تلك الحساب كما يحدث في حالة الحظر، وذلك لتمتع بتجربة استخدام أكثر هدوءًا وتنظيمًا.

خطوات كتم الحسابات المزعجة


1. من داخل التغريدة نفسها لحساب مزعج:

- يمكنك القيام بفتح منصة X على الهاتف أو الكمبيوتر والقيام بالذهاب إلى التغريدة والتي تريد القيام بتجاهلها.
- عليك الضغط على أيقونة الثلاث نقاط «⋯» والتي تتواجد أعلى التغريدة.
- من القائمة التي تظهر لك اختر ميزة “كتم «Mute»”فسيتم كتم الحساب ولن تظهر تغريداته بعد ذلك.

2. من ملف الحساب الشخصي

إذا كنت القيام بكتم حساب ما بالكامل:
- اذهبي إلى الصفحة الشخصية للحساب المزعج ثم القيام بالضغط على رمز المزيد «⋯» وذلك أعلى الواجهة ثم عليك القيام باختيار “كتم «Mute»” من الخيارات فستتلقى إشعارًا بتأكيد الكتم.

التحكم في الحسابات المكتومة

لمتابعة الحسابات والتي قمت بكتمها أو القيام بتعديل إعدادات الكتم:
وذلك من الإعدادات والخصوصية داخل التطبيق:
-فعليك الذهاب إلى الخصوصية والأمان لتظهر لك قائمة بجميع الحسابات المكتومة.

متى تختار خاصية الكتم ؟

تتميز ميزة الكتم بالعديد من الجوانب والتي تجعلها مفضلة في بعض المواقف
- عدم قطع علاقة المتابعة تلقائيًا عند كتم الحساب.
- عدم علم الطرف الآخر أنه قد تم كتمه.
- اختفاء التغريدات المزعجة وذلك من صفحتك الرئيسية وذلك دون آثار سلبية.

منصة X ميزة الكتم حظر الحساب الرسائل الخاصة متابعة الحسابات التغريدات المزعجة

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

مادورو وترامب

عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا: اعتقال أمريكا لمادورو قرصنة وعملية إجرامية

صورة أرشيفية

محافظ البحيرة: إقبال الناخبين يؤكد وعي مواطني الناس بالمشاركة

الفنان آسر ياسين

صورنا في المترو وشارع المعز.. آسر ياسين يكشف كواليس فيلم "إن غاب القط"

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

