الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: ربط سياسات الاستثمار بالحماية الاجتماعية يرفع كفاءة الإنفاق العام

أميرة خلف

ثمنت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، اجتماع وزيرا التخطيط والتضامن لبحث تعزيز الاستثمار في الإنسان ورفع جودة الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أنها خطوة جادة نحو إدارة أفضل للمال العام وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تدعم جهود الدولة في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين .

و أكدت “ الهواري” في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن الشراكة بين الوزارتين تأتي في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ضمان توجيه الموارد العامة نحو البرامج الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن هذا التكامل الحكومي سيسهم في تقليل الهدر وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة. 

وأكدت عضو النواب أن ربط السياسات الاستثمارية بخدمات الحماية الاجتماعية يمكن أن يدعم منظومة أكثر استدامة للنمو الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي على أرض الواقع و التي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن . 

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط أول أمس الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك بما يعكس توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكد رستم، أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطن. وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر على تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن الدولة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

مجلس النواب التضامن الاقتصاد التخطيط الحماية الإجتماعية

