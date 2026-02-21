قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 21-2-2026
توك شو

إنجاز يُحسب للدولة.. كاتب صحفي يكشف سر قضاء مصر على الحصبة الألمانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص فى أخبار وزارة الصحة، أن مصر لديها أقوي برنامج تطعيمات مجاني على مستوي إقليم شرق المتوسط بالكامل بشهادة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن برنامج التطعيمات التي تقدمه الدولة المصرية لكافة مواطنيها كانت هائلة، موضحا أنه تم القضاء على شلل الأطفال كليا والحصبة والحصبة الألمانية بشهادة منظمة الصحة العالمية، حيث ان هذا المرض خطورته هو أنه من الممكن أن يصل لحد الوفاة.

وتابع: “برنامج التطعيمات يحد جدا من تلك الأمراضي، خاصة الأمراض التي يتم إنتشارها إلى أكثر من شخص”.

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية تطعيمات

