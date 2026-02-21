إنجاز يُحسب للدولة.. كاتب صحفي يكشف سر قضاء مصر على الحصبة الألمانية

أكد عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص فى أخبار وزارة الصحة، أن مصر لديها أقوي برنامج تطعيمات مجاني على مستوي إقليم شرق المتوسط بالكامل بشهادة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن برنامج التطعيمات التي تقدمه الدولة المصرية لكافة مواطنيها كانت هائلة، موضحا أنه تم القضاء على شلل الأطفال كليا والحصبة والحصبة الألمانية بشهادة منظمة الصحة العالمية، حيث ان هذا المرض خطورته هو أنه من الممكن أن يصل لحد الوفاة.

وتابع: “برنامج التطعيمات يحد جدا من تلك الأمراضي، خاصة الأمراض التي يتم إنتشارها إلى أكثر من شخص”.