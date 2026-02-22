قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي إيبارشية الفيوم في رحيل أحد كهنتها الأفاضل.. صور

القمص موسى يوحنا زكا
القمص موسى يوحنا زكا
ميرنا رزق

توفي، أمس، القمص موسى يوحنا زكا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمركز سنورس - إيبارشية الفيوم، عن عمر يقارب ٦٣ سنة وبعد خدمة كهنوتية قاربت ٤٠ سنة.

وُلد الأب المتنيح ببلدة أبوان - مركز مطاي - محافظة المنيا يوم ٢٤ يونيو عام ١٩٦٣، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من الدير المحرق، وسيمَ كاهنًا يوم ٢٧ نوفمبر  عام ١٩٨٧، بيد نيافة الأنبا أبرأم مطران الفيوم  ونال رتبة القمصية يوم ١١ نوفمبر عام ٢٠٠م.  

وأقيمت صلوات تجنيزه، أمس، في كنيسته بحضور صاحبي النيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ، ومجمع الآباء كهنة الفيوم وعدد من الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية موفدين من الآباء المطارنة والأساقفة إلي جانب عدد من الآباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، وعدد كبير من شعب كنيسته ومحبيه.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران إيبارشية الفيوم، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص موسى يوحنا، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته، وأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

الكلية الإكليريكية المحرق الأنبا أبرأم البابا تواضروس

