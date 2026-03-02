قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
قيادية بحماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ركيزة الاستقرار بالمنطقة
ترامب: الحرب ضد إيران ربما تستمر 4 أسابيع مقبلة
سعر الجنيه الذهب في السعودية يسجل 4454 ريالا
تفاصيل رحلة الأهلي إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. وسامح حسين يمنح 100 ألف جنيه لأرملة بالمنيا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة، مؤكدًا أن المناسبة شهدت حضورًا واسعًا يعكس تنوع أطياف المجتمع المصري، من رموز الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شيري عادل: مستمرون في تصوير «فن الحرب».. وسعيدة بالكيمياء الفنية مع يوسف الشريف
أكدت الفنانة شيري عادل أنها مستمرة حتى الآن في تصوير مسلسل «فن الحرب»، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حصدها العمل.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لدينا احتياطات كافية وجاهزون لكل السيناريوهات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث فيها، مؤكدا أن الدولة تدرس كل شيء وجاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أي تحدث.
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، إن وزير البترول أكد له أن مصر لا تواجه أي أزمة سواء في البنزين أو السولار أو الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططًا للتعامل مع أي طارئ على المديين القصير والطويل.
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهدا مخلصا مستنير الأشهر الماضية لتقرب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق.
أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها
قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران تمتلك عناصر وكتائب منتشرة في عدة دول حول العالم، زاعمًا أن تحركات لتلك العناصر ظهرت مؤخرًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار ما وصفه بتداعيات التصعيد الإقليمي.

المحروسة في قلب رمسيس.. 4 آلاف وجبة يوميا ضمن مبادرة الإطعام لتعزيز الأمن الغذائي
كشف الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، تفاصيل عمل مطعم «المحروسة» الكائن بوسط البلد في منطقة رمسيس بشارع الجلاء، أحد أبرز الشوارع الحيوية بالقاهرة، مؤكدًا أن المطعم يمثل نموذجًا عمليًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.
ممدوح شاهين: MBC نفسهم يشتغلوا معايا وأنا لا أرغب في تكرار التعاون
أكد المنتج ممدوح شاهين، أنه رغم التغيرات الكبيرة في سوق الإنتاج بعد عام 2016، ما زال صامدًا كأحد المنتجين القلائل من الجيل القديم المستمر في العمل، قائلًا: «أنا فخور بنفسي لأنني مستمر حتى الآن، وأنا المنتج الوحيد من الجيل القديم الذي ما زال موجودًا».

«بركة رمضان».. سامح حسين يمنح 100ألف جنيه لأرملة بالمنيا بعد تعثر مشروعها
زار الفنان سامح حسين محافظة المنيا ضمن برنامج بركة رمضان المذاع على قناة DMC، حيث كشف عن قصص الصبر والرضا بين أهالي المنطقة وساهم في تحقيق أحلام طال انتظارها.

"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين
أعلنت شبكة إن بي سي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنّ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وقع في الكويت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

السيسي الرئيس السيسي أحمد موسى شيري عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية

ذكرى العاشر من رمضان.. البحوث الإسلامية يعقد ندوة بعنوان الحفاظ على الهوية الوطنية

الدكتور عبد الفتاح العواري

عميد أصول الدين السابق: الجيش المصري نموذج للالتزام بأخلاق الشرع في السلم والحرب

سجود السهو

متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ علي جمعة يجيب

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد