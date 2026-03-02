أخبار التوك شو| أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. وسامح حسين يمنح 100 ألف جنيه لأرملة بالمنيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة، مؤكدًا أن المناسبة شهدت حضورًا واسعًا يعكس تنوع أطياف المجتمع المصري، من رموز الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شيري عادل: مستمرون في تصوير «فن الحرب».. وسعيدة بالكيمياء الفنية مع يوسف الشريف

أكدت الفنانة شيري عادل أنها مستمرة حتى الآن في تصوير مسلسل «فن الحرب»، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حصدها العمل.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لدينا احتياطات كافية وجاهزون لكل السيناريوهات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث فيها، مؤكدا أن الدولة تدرس كل شيء وجاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أي تحدث.

أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، إن وزير البترول أكد له أن مصر لا تواجه أي أزمة سواء في البنزين أو السولار أو الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططًا للتعامل مع أي طارئ على المديين القصير والطويل.

الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهدا مخلصا مستنير الأشهر الماضية لتقرب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق.

أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها

قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران تمتلك عناصر وكتائب منتشرة في عدة دول حول العالم، زاعمًا أن تحركات لتلك العناصر ظهرت مؤخرًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار ما وصفه بتداعيات التصعيد الإقليمي.

المحروسة في قلب رمسيس.. 4 آلاف وجبة يوميا ضمن مبادرة الإطعام لتعزيز الأمن الغذائي

كشف الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، تفاصيل عمل مطعم «المحروسة» الكائن بوسط البلد في منطقة رمسيس بشارع الجلاء، أحد أبرز الشوارع الحيوية بالقاهرة، مؤكدًا أن المطعم يمثل نموذجًا عمليًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

ممدوح شاهين: MBC نفسهم يشتغلوا معايا وأنا لا أرغب في تكرار التعاون

أكد المنتج ممدوح شاهين، أنه رغم التغيرات الكبيرة في سوق الإنتاج بعد عام 2016، ما زال صامدًا كأحد المنتجين القلائل من الجيل القديم المستمر في العمل، قائلًا: «أنا فخور بنفسي لأنني مستمر حتى الآن، وأنا المنتج الوحيد من الجيل القديم الذي ما زال موجودًا».

«بركة رمضان».. سامح حسين يمنح 100ألف جنيه لأرملة بالمنيا بعد تعثر مشروعها

زار الفنان سامح حسين محافظة المنيا ضمن برنامج بركة رمضان المذاع على قناة DMC، حيث كشف عن قصص الصبر والرضا بين أهالي المنطقة وساهم في تحقيق أحلام طال انتظارها.

"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين

أعلنت شبكة إن بي سي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنّ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وقع في الكويت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.