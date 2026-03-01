شيري عادل: مستمرون في تصوير «فن الحرب».. وسعيدة بالكيمياء الفنية مع يوسف الشريف

أكدت الفنانة شيري عادل أنها مستمرة حتى الآن في تصوير مسلسل «فن الحرب»، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حصدها العمل.

وقالت شيري عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان الشخصية التي تقدمها تجسد سيدة تواجه مشكلات عديدة في حياتها، وتدخل في صراعات نفسية بعد إصابة والدتها بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أنهم أجروا بروفات مكثفة قبل بدء التصوير للتحضير الجيد للشخصيات.

وتابعت الفنانة شيري عادل، أنها تعاونت في أكثر من عمل مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدة وجود كيمياء فنية مشتركة بينهما، وأنهما قدما أعمالًا مميزة، معربة عن سعادتها بالتعاون معه مجددًا.